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Відео дня. У Кропивницькому показали, як школярі поспішають додому – вистрибують із вікна

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
21 грудня, 15:27
В закладинки
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Запис зробив хтось із водіїв, які проїжджали повз школу
Учні залишили школу цікавим способом
Учні залишили школу цікавим способом / Фото: Колаж: Сьогодні

В інтернет виклали відео, як школярі у Кропивницькому залишають стіни школи. Вони просто вистрибували із вікна першого поверху.

Відео опублікували у групі "Батьківська рада Кропивницького" Facebook.

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Незвичайний випадок стався у школі №14.

"14 школа, 21 грудня, 10:38, кінець уроків", – підписали ролик.

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Як відреагували в Мережі

Багато хто підтримав учнів.

"Раніше з другого поверху так виходили", – написав Дмитро Терешко.

Деякі користувачі Мережі поставилися до того, що відбувається серйозно:

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"Комусь смішно, а якщо дитина вивихне ногу або порве куртку, батьки влаштують скандал вчителям", – каже Світлана Стешенко.

"Якщо це прикол на перерві, то нічого тут страшного немає. А якщо це діти під час уроку так чинять, то у мене просто немає слів, щоб описати такі "пустощі", – додає Інна.

В Україні посилили карантин у школах

В Україні посилюють карантин для невакцинованих у "жовтих" зонах. Крім того, правила посилили і у навчальних закладах

"Жовта" зона

  • Дозволяється працювати тим, хто отримав хоча б одне щеплення проти COVID-19
  • Оскільки педагоги підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, то щоб заклад працював, потрібно 100% вакцинованих хоча б однією дозою співробітників
  • Можуть працювати без щеплення ті працівники, які мають протипоказання до вакцинації, що підтверджено медичним висновком
  • Ті працівники, які мають підтверджені протипоказання до вакцинації, не підлягають усуненню від роботи

"Червона" зона

  • Дозволяється працювати тим освітянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19
  • У кожному навчальному закладі має бути 100% вакцинованих працівників двома дозами.
  • Якщо працівник отримав одну дозу вакцини, то не може бути відсторонений від роботи, але це також не дозволяє йому проводити навчання в очному форматі
  • Працівники, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають усунення. Для підтвердження вони мають надати медичний висновок щодо наявності протипоказань

Отже, навчальні заклади, які знаходяться в регіоні з червоним рівнем епіднебезпеки, можуть працювати лише у разі 100% вакцинації всіх працівників двома дозами.

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Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
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Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
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2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
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Медведчук Медведчук
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Тягнибок Тягнибок
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13 061 477
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14 422 441
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