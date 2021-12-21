Відео дня. У Кропивницькому показали, як школярі поспішають додому – вистрибують із вікна

Запис зробив хтось із водіїв, які проїжджали повз школу

Учні залишили школу цікавим способом / Фото: Колаж: Сьогодні

В інтернет виклали відео, як школярі у Кропивницькому залишають стіни школи. Вони просто вистрибували із вікна першого поверху.

Відео опублікували у групі "Батьківська рада Кропивницького" Facebook.

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Незвичайний випадок стався у школі №14.

"14 школа, 21 грудня, 10:38, кінець уроків", – підписали ролик.

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Як відреагували в Мережі

Багато хто підтримав учнів.

"Раніше з другого поверху так виходили", – написав Дмитро Терешко.

Деякі користувачі Мережі поставилися до того, що відбувається серйозно:

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"Комусь смішно, а якщо дитина вивихне ногу або порве куртку, батьки влаштують скандал вчителям", – каже Світлана Стешенко.

"Якщо це прикол на перерві, то нічого тут страшного немає. А якщо це діти під час уроку так чинять, то у мене просто немає слів, щоб описати такі "пустощі", – додає Інна.

В Україні посилили карантин у школах

В Україні посилюють карантин для невакцинованих у "жовтих" зонах. Крім того, правила посилили і у навчальних закладах

"Жовта" зона

Дозволяється працювати тим, хто отримав хоча б одне щеплення проти COVID-19

Оскільки педагоги підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, то щоб заклад працював, потрібно 100% вакцинованих хоча б однією дозою співробітників

Можуть працювати без щеплення ті працівники, які мають протипоказання до вакцинації, що підтверджено медичним висновком

Ті працівники, які мають підтверджені протипоказання до вакцинації, не підлягають усуненню від роботи

"Червона" зона

Дозволяється працювати тим освітянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19

У кожному навчальному закладі має бути 100% вакцинованих працівників двома дозами.

Якщо працівник отримав одну дозу вакцини, то не може бути відсторонений від роботи, але це також не дозволяє йому проводити навчання в очному форматі

Працівники, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають усунення. Для підтвердження вони мають надати медичний висновок щодо наявності протипоказань

Отже, навчальні заклади, які знаходяться в регіоні з червоним рівнем епіднебезпеки, можуть працювати лише у разі 100% вакцинації всіх працівників двома дозами.

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