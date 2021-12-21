Видео дня. В Кропивницком показали, как школьники спешат домой – выпрыгивают из окна

Запись сделал кто-то из водителей, которые проезжали мимо школы

Ученики покинули школу интересным способом / Фото: Коллаж: Сегодня

В интернет выложили видео, как школьники в Кропивницком покидают стены школы. Они просто выпрыгивали из окна первого этажа.

Видео опубликовали в группе "Родительский совет Кропивницкого" в Facebook.

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Необычный случай произошел в школе №14.

"14 школа, 21 декабря, 10:38, конец уроков", – подписали ролик.

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Как отреагировали в Сети

Многие поддержали учеников.

"Раньше со второго этажа так выходили", – написал Дмитрий Терешко.

Некоторые пользователи Сети отнеслись к происходящему серьезно:

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"Кому-то смешно, а если ребенок вывихнет ногу или порвет куртку, то родители устроят скандал учителям", – говорит Светлана Стешенко.

"Если это прикол на перемене, то ничего тут страшного нет. А если это дети во время урока так поступают, то у меня просто нет слов чтоб описать такие "шалости" – добавляет Инна.

В Украине ужесточили карантин в школах

В Украине ужесточают карантин для невакцинированных в желтых зонах. Кроме того, правила усилили и в учебных заведениях.

Желтая зона

Разрешается работать тем, кто получил хотя бы одну прививку против COVID-19

Поскольку педагоги подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, то, чтобы заведение работало, нужно 100% вакцинированных хотя бы одной дозой сотрудников

Могут работать без прививки те сотрудники, которые имеют противопоказания к вакцинации, что подтверждено медицинским заключением

Те сотрудники, которые имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации, не подлежат отстранению от работы

Красная зона

Разрешается работать тем педагогам, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19

В каждом учебном заведении должно быть 100% вакцинированных сотрудников двумя дозами

Если работник получил одну дозу вакцины, то не может быть отстранен от работы, но это также и не позволяет ему проводить обучение в очном формате

Работники, имеющие противопоказания к вакцинации, не подлежат отстранению. Для подтверждения они должны предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний

Таким образом, учебные заведения, которые находятся в регионе с красным уровнем эпиднебезопасности, могут работать только в случае 100% вакцинации всех сотрудников двумя дозами.

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