Віталій Кім розкрив правду про свої президентські амбіції

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що не балотуватиметься на наступних президентських виборах.

Про це він сказав в інтерв'ю Яніні Соколовій, відповідаючи на запитання, він пішов би на вибори від партії "Слуга народу".

"Погане питання. Мабуть, ні. Тому що я не планував і цю роботу, але відповідальність через війну, що мені тут треба все до кінця зробити. Змінюється світогляд під час війни. Я не знаю, яким чином можу бути корисним регіону чи державі, але скажу так: я йду за президентом.Я б тут не був ніким, якби я не вірив Зеленському спочатку, з 2019. Тому окремо точно немає, але де я буду корисний і зможу принести найбільшу користь – обговорюватимемо. планів у мене немає", – сказав чиновник.

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