Виталий Ким раскрыл правду о своих президентских амбициях

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что не будет баллотироваться на следующих президентских выборах.
Об этом он сказал в интервью Янине Соколовой, отвечая на вопрос, пошел бы он на выборы от партии "Слуга народа".
"Плохой вопрос. Пожалуй, нет. Потому что я не планировал и эту работу, но ответственность из-за войны, что мне здесь надо все до конца сделать. Меняется мировоззрение во время войны. Я не знаю, каким образом могу быть полезным региону или государству, но скажу так: я иду за президентом. Я бы здесь не был никем, если бы я не верил Зеленскому изначально, с 2019 года. Поэтому отдельно точно нет, но где я буду полезен и смогу принести наибольшую пользу – будем обсуждать. Таких планов у меня нет", – сказал чиновник.
Ситуация в Николаеве и области
- В Николаеве сложная ситуация из-за отсутствия воды. Местным жителям для технических нужд приходится собирать дождевую воду или набирать из реки.
- При обстреле жилых кварталов Николаева погибли 5 человек, 15 получили ранения. Один человек погиб из-за того, что поднял неразорвавшийся снаряд.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые захватчики попали в плен.
- Российские военные жили в дупле в селе Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Такое место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно.
- В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, но получили смертельный отпор.
- В Николаевской области за 17 апреля ранения получили 13 человек.
- Ночью 23 апреля российские оккупанты снова обстреляли город. К счастью, пострадавших не было.
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