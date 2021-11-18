Влада передумала? Коли Черкаська область вийде з "червоної зони"

У регіоні розглядатиметься можливість залишити обмеження, які можуть діяти навіть у грудні

Дедалі більше областей потрапляє у червону зону / Фото: Колаж: Сьогодні

Черкаська область не планує найближчим часом виходити з "червоної зони" карантину, як це планувалося раніше. Ситуація з коронавірусом у регіоні погіршилася.

Про це повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко, повідомляє "Суспільне".

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Чому Черкаська область залишається у "червоній зоні"?

Як розповів Скічко, станом на 18 листопада в регіоні перевищено два карантинні показники. Наразі ситуація залишається стабільно напруженою, а захворюваність на коронавірус серед населення зростає.

За словами голови області, навіть після виходу області з "червоної зони" розглядатиметься можливість залишити обмеження, які можуть діяти у грудні.

Київ досі перебуває у "червоній" карантинній зоні. Фото: колаж "Сьогодні"

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Обмеження у Черкасах з 12 листопада

У "червоній зоні" заборонено роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів тощо. Забороняються масові заходи.

Працюватимуть і далі продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.

Однак обмежень можна уникнути. Для цього всі працівники та відвідувачі установи мають бути повністю вакциновані та мати сертифікат про вакцинацію. Також підійде довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж 3 дні тому. Реклама Це правило не поширюється на дітей – неповнолітнім не потрібно мати сертифікат, але в деякі громадські місця без щеплених батьків їх не пустять.

Штрафи для порушників

За відсутність маски у громадському транспорті українцям загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 255 гривень.

Штрафи через відсутність ковід-сертифіката або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автотранспортом між регіонами оплачуватимуть пасажири.

Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.

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