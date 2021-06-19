Війна за курорти. Як в Залізному Порту приймають відпочиваючих (відео)

З земельною децентралізацією морські пляжі Залізного Порту передали територіальним громадам. Це шанс отримати в бюджет гроші з відпочиваючих.

Реклама

Зате в Залізному порту вирішили працювати по-старому – неофіційно і зі збитками. Куди йдуть гроші і чи варто відпочиваючим чекати курорті європейського рівня, розбиралися "Сегодня".

Прибрали сміття і встановили пандуси, а потім виявилося, що все це робили даремно. Коли власники пансіонатів дізналися, що їх позбавили пляжів – пішли до голови територіальної громади питати, кому передали ділянку біля моря.

Тепер єдине, що після земельної реформи може робити територіальна громада, яка розпоряджається прибережною смугою, здавати її в оренду.

Зате підприємцям знову пропонують укласти договір про спільну діяльність з комунальним підприємством. Так робили у всіх курортних зонах Херсонської області до земельної реформи. Хоча законність цих угод під питанням.

Реклама

Голова територіальної громади своє рішення нічого не змінювати пояснив тим, що досі не розібрався, як управляти господарством. Тобто пляж передають комунальному підприємству, яке не приносить суспільству ніякої користі.

Зараз Херсонська прокуратура чекає відповіді на запити про діяльність в прибережних зонах. А в обласній адміністрації наполягають на проведенні відкритого конкурсу, на якому повинні вибрати орендаря узбережжя.

Тим часом в Одесі відпочиваючим не радять купатися в морі.