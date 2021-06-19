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Война за курорты. Как в Железном Порту принимают отдыхающих (видео)

19 июня 2021 23:06

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Морской сезон стартует, а Черноморское побережье в Железном порту – ничейное

Отдых в Железном Порту, фото: скрин

Отдых в Железном Порту, фото: скрин

С земельной децентрализацией морские пляжи Железного Порта передали территориальным общинам. Это шанс получить в бюджет деньги с отдыхающих.

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Зато в Железном порту решили работать по старинке – неофициально и с убытками. Куда идут деньги и стоит ли отдыхающим ждать курорте европейского уровня, разбирались "Сегодня".

Убрали мусор и установили пандусы, а потом оказалось, что все это делали зря. Когда владельцы пансионатов узнали, что их лишили пляжей – пошли к председателю территориальной общины спрашивать, кому передали участок у моря.

Теперь единственное, что после земельной реформы может делать территориальная община, которая распоряжается прибрежной полосой, сдавать ее в аренду.

Зато предпринимателям снова предлагают заключить договор о совместной деятельности с коммунальным предприятием. Так делали во всех курортных зонах Херсонской области до земельной реформы. Хотя законность этих сделок под вопросом.

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Председатель территориальной общины свое решение ничего не менять объяснил тем, что до сих пор не разобрался, как управлять хозяйством. То есть пляж передают коммунальному предприятию, которое не приносит обществу никакой пользы.

Сейчас Херсонская прокуратура ждет ответа на запросы о деятельности в прибрежных зонах. А в областной администрации настаивают на проведении открытого конкурса, на котором должны выбрать арендатора побережья.

Тем временем в Одессе отдыхающим не советуют купаться в море.

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