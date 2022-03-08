Війська РФ скинули бомби на житлові будинки в Сумах та Охтирці. Почалися пожежі, є поранені (відео)

Окупанти продовжують обстрілювати мирних жителів – уночі 7 березня з літаків атакували житлові квартали на Сумщині

Окупанти обстрілюють мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли житлові квартали в Сумах та Охтирці. У результаті в будинках почалися пожежі, рятувальники зараз розбирають завали та гасять загоряння.

Про це розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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Він зазначив, що бомбардували українські міста російські літаки. Також окупанти знищили будинки у селі Битиця. Інформація про вбитих та поранених ще уточнюється. Медики водночас рятують життя постраждалих.

"Отак насправді виглядає "рускій мір"... Ми не пробачимо цього ніколи! На відео – кадри з житлового приватного сектору Суми, район вулиці Роменська", – написав Живіцький.

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Голова ОДА наголосив, що Конотоп, незважаючи на чутки та фейки, залишається українським містом. Водночас війська РФ у Роменському районі "як завжди мародерили та стріляли по будинках, магазинах, амбулаторіях". Одну з колон вже знищили ЗСУ.

Фото: Дмитро Живицький

Ситуація в Україні 8 березня