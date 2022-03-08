Войска РФ скинули бомбы на жилые дома в Сумах и Ахтырке. Начались пожары, есть раненые (видео)

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Сумах и Ахтырке. В результате в домах начались пожары, спасатели сейчас разбирают завалы и тушат возгорания.
Об этом рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Он отметил, что бомбили украинские города российские самолеты. Также оккупанты уничтожили дома в селе Бытица. Информация об убитых и раненых еще уточняется. Медики пока спасают жизнь пострадавших.
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"Так на самом деле выглядит "русский мир"... Мы не простим этого никогда! На видео – кадры из жилого частного сектора Сумы, район улицы Роменская", – написал Живицкий.
Глава ОГА подчеркнул, что Конотоп, несмотря на слухи и фейки, остается украинским городом. В то же время войска РФ в Роменском районе "как всегда мародерили и стреляли по домам, магазинам, амбулаториям". Одну из колонн уже уничтожили ВСУ.
Ситуация в Украине 8 марта
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