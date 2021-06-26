Обурений поборами батько вилив відро з нечистотами на завуча в Чернівецькій області (відео)

Інцидент стався через те, що, нібито у студента вимагали 300 євро хабара за диплом

Розлючений батько з відром. Фото: скрін

У Новоселицькому медичному коледжі на врученні дипломів сталася НП. На куратора групи і завуча коледжу Анну Москалюк, обурений поборами батько одного з випускників, вилив відро з нечистотами.

Що сталося

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У поліції Чернівецької області відреагували на відео, де чоловік (очевидно, що батько студента) виливає відро з невідомою речовиною на викладача.

Відповідно до опису, інцидент стався через те, що, нібито у студента вимагали 300 євро хабара.

"У ЕРДР внесено відомості за статтею "хуліганство", тобто стосовно батька студента. Також з'ясуємо, чи були інші заяви від інших учасників інциденту", – повідомила нам речник поліції Чернівецької області Діана Козлова.

На відео чутно, як чоловік кричить "це тобі за сина, бл*д*ь".

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"Украла, ск*тина, чотири роки життя його! Це тобі за сина, г*вно ось це, за його диплом! Ти мене почула, ск*тина? Ось це г*вно тобі за сина! 300 євро тобі дати? Я тобі дам триста євро", – кричав голосно батько.

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А відповідь жінка постійно повторювала – "Я йому нічого не зробила!".

Кореспондент "Сьогодні" спробував зв'язатися з викладачем, але вона не взяла трубку.

Що кажуть в Мережі

Думки у користувачів Мережі розійшлися. Деякі вважають, що чоловік зробив правильно, а деякі обурені.

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"Нарешті хоть хтось почав це робити! Подача знань у ВНЗ в більшості нижче нижчого, а понтів у преподов вище неба!"

"Найбільше шокує наше суспільство, в якому без доказів і слідства підтримують насилля та приниження жінки. Зробила вона щось чи не зробила, потрібно було розбиратися на момент вимагання грошей (якщо він звичайно був)".

Раніше ми писали, що у Львівській області під час шкільної екскурсії на водоспад загинув учень 6-го класу однієї з львівських шкіл. Хлопчик впав в воду, на жаль, його не вдалося врятувати. Після інциденту в лікарню госпіталізували двох викладачів, які їздили з дітьми.