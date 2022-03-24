ЗСУ вдесяте вдарили по окупантах у Чорнобаївці

У четвер, 24 березня, збройні сили України вдесяте вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.
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"Чорнобаївка", – коротко написав голова Миколаївської ОДА.
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Окрім того, радник президента України Олексій Арестович також підтвердив розгром окупантів.
"На Чорнобаївському аеродромі під Херсоном Збройні сили України вдесяте завдали нищівного удару російським військам", – повідомив він.
На кадрах видно спалахи безлічі вибухів. Ймовірно, використовували систему залпового вогню.
Війна в Україні 24 березня
- Російська армія продовжує обстрілювати мирні міста України та цивільні об'єкти із забороненої зброї. Порушення було зафіксовано на Донбасі, а також у Київській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Харківській областях та Маріуполі.
- Увечері 24 березня у Київській області чути сильні вибухи .
- Під Васильковим окупанти обстріляли евакуаційний потяг – У вагонах вибило вікна.
- СБУ отримала чергові докази, що РФ надіслала на війну до України терміновиків. Вони не мають військової підготовки та не хочуть воювати .
- В Маріуполі жителів Лівобережного району почали масово та примусово вивозити на територію Росії. Декілька тисяч людей уже опинилися на території окупанта.
- У ніч проти четверга російські війська обстріляли ракетами найбільш густонаселений район Охтирки Сумської області є загиблі.