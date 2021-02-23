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Виніс сестру з полум'я, поки п'яна матір проспала пожежу: у біду потрапила родина на Вінниччині

23 лютого, 00:21

Світлана Москаленко , Олексій Керман

Матір за неналежний догляд за дітьми можуть позбавити батьківських прав

На Вінниччині 16-річний хлопець сам ледь не загинув, але врятував з полум'я чотирирічну сестру. Йому допомагали сусіди, йдеться у сюжеті кореспондента "Сьогодні" Олексія Кермана.

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Хата спалахнула вдень. Зайнялась розетка у кімнаті. Миттю вогонь охопив весь будинок. 16-річний Дмитро саме повертався додому після навчання, вибив вікно і виніс свою 4-річну сестричку. Настю він передав чоловіку, який випадково проїжджав повз будинок багатодітної родини. Той побачив вогонь і кинувся допомагати.

Дитина була на межі життя і смерті. Добу Настя перебувала у комі на апараті штучної вентиляції легень. Санавіацією Настю доправили до опікового відділення у Вінниці. Її братика – шестирічного Максима – перевели з реанімації до дитячого відділення. Хлопчика з пожежі врятували сусіди, але він учадів.

Відео: Сьогодні

Мама дітей пиячить, кажуть у селі. Того дня теж була нетверезою і пожежі навіть не пам’ятає. Коли зайнялося, спала у сусідній кімнаті. Попід руки з хати її виводили сусіди. Сьогодні Катерина агресивна та тікає від журналістів. Як обпеклася донька – лише припускає.

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У сім’ї п’ятеро дітей, двоє з них під час пожежі були у сусідів. Родина неблагополучна, але не бідна. Колишній чоловік надсилає Катерині аліменти із заробітків у Польщі.

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Після пожежі родина переїхала до свого іншого будинку. Продукти, речі та навіть меблі приносять селяни – шкода дітей.
За неналежний догляд за дітьми Катерині загрожує до двох років в’язниці. Імовірно, її позбавлять батьківських прав. Коли випишуть Настю та Максима, лікарі поки не дають прогнозів.

Нагадаємо, у Харкові під час пожежі в п'ятиповерховому будинку з палаючої квартири винесли постраждалу жінку, яка пізніше померла в машині швидкої допомоги, але не від опіків, а від ножових поранень.

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діти пожежа Вінницька область
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