Вивезти до Росії не вдалося: на Буковині мало не вкрали старовинний іконостас

Громадянка Молдови намагалася таємно вивезти з України до Росії старовинний іконостас. Прикордонники вилучили історичний предмет.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ у Facebook.
Що сталося?
Під час перевірки пасажирів рейсового автобуса "Глодяни-Москва" у прикордонників виникли підозри про переміщення через державний кордон прихованих товарів.
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Прикордонники серед особистого багажу громадянки Молдови у пункті пропуску "Сокиряни" виявили історичну річ.
Що виявили?
Під час перевірки автобуса серед особистих речей громадянки Молдови виявили старовинний іконостас.
Про знахідку повідомили у СБУ. Протокол про порушення митних правил уже склали.
Іконостас. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ
У Чернівецькій області шпигунили за прикордонниками
Зловмисники за допомогою безпілотників намагалися порушити повітряний простір на українсько-румунському кордоні.
Чоловіки відстежували пересування прикордонних нарядів і небом переміщали тютюнову продукцію через кордон.
Оперативники із залученням спецназу затримали двох осіб без документів. За словами затриманих, вони є громадянами України.
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