Вивезти до Росії не вдалося: на Буковині мало не вкрали старовинний іконостас

Прикордонники знайшли старовинну річ у багажі іноземки, про знахідку вже повідомили СБУ.

ДПСУ виявила схований іконостас / Фото: Колаж: Сьогодні

Громадянка Молдови намагалася таємно вивезти з України до Росії старовинний іконостас. Прикордонники вилучили історичний предмет.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ у Facebook.

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Що сталося?

Під час перевірки пасажирів рейсового автобуса "Глодяни-Москва" у прикордонників виникли підозри про переміщення через державний кордон прихованих товарів.

Прикордонники серед особистого багажу громадянки Молдови у пункті пропуску "Сокиряни" виявили історичну річ.

Що виявили?

Під час перевірки автобуса серед особистих речей громадянки Молдови виявили старовинний іконостас.

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Про знахідку повідомили у СБУ. Протокол про порушення митних правил уже склали.

Іконостас. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

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У Чернівецькій області шпигунили за прикордонниками

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