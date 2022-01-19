Вывезти в Россию не получилось: на Буковине чуть не украли старинный иконостас

Пограничники нашли старинную вещь в багаже иностранки, о находке уже сообщили в СБУ

ГПСУ обнаружила спрятанный иконостас / Фото: Коллаж: Сегодня

Гражданка Молдовы пыталась тайно вывезти из Украины в Россию старинный иконостас. Пограничники изъяли исторический предмет.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ в Facebook.

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Что произошло?

Во время проверки пассажиров рейсового автобуса "Глодяне – Москва" у пограничников возникли подозрения о перемещении через государственную границу скрытых товаров.

Пограничники среди личного багажа гражданки Молдовы в пункте пропуска "Сокиряны" обнаружили историческую вещь.

Что нашли?

В ходе проверки автобуса среди личных вещей гражданки Молдовы обнаружили старинный иконостас.

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О находке сообщили в СБУ. Протокол о нарушении таможенных правил уже составили.

Иконостас. Фото: Западное региональное управление ГПСУ

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В Черновицкой области шпионили за пограничниками

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