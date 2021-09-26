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Загублений в морзі: на Тернопільщині два місяці небіжчик лежав у морзі без холодильника

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
26 вересня, 06:20
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Ярослав Буяк помер в лікарні ще 28 липня і весь цей час був в морзі
На знімку зображений загиблий
На знімку зображений загиблий / Фото: Колаж: Сьогодні

З літа родичі шукали зниклого чоловіка, поліція Тернопільщини навіть оголосила його у всеукраїнський розшук. І тільки два місяці тому з'ясувалося, що весь цей час тіло чоловіка було в морзі. І що найстрашніше зберігали при плюсовій температурі. Як загубилися відомості про померлого пацієнта на шляху від лікарні в морг, і чому ніхто не повідомив в поліцію про неопізнане тіло? У детективній історії розбирався кореспондент "Сьогодні" Михайло Яремишин.

"Тіло чорне. Зовсім чорне – опухле, осунуте ...", – каже брат покійного Андрій Буяк.

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Андрію дуже важко говорити. Рідного брата людина ледве впізнала в почорнілій мумії.

"Працівник моргу відразу сказав – там нічого дізнаватися", – додає Андрій.

Ярослав Буяк, розповідає його брат, в кінці липня планував пролікуватися в стаціонарі. І раптом перестав виходити на зв'язок. Тому рідні кинулися шукати. Обдзвонили всі лікарні та морги. Але марно. Звернулися в поліцію. Ярослава оголосили у всеукраїнський розшук.

"Були продзвони в морг, лікувальні установи. Була отримана інформація про те, як здійснювався рух коштів на його картці", – говорить начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

Тільки тоді, коли колеги-журналісти розмістили оголошення в соцмережах, Ярослава знайшли. З'ясувалося: він помер у лікарні ще 28 липня і весь цей час був в морзі.

"Встав сходити в туалет і впав раптово в коридорі. Була викликана реанімаційна бригада в складі чергового лікаря. У той час ні пульс не прощупувався, нічого не було", – розповів в.о. генерального директора Тернопільського обласного медичного центру соціально-небезпечних захворювань Михайло Вовчук.

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У морг померлого, запевняють медики, привезли з усіма супровідними документами. На тілі була бірка з прізвищем, а в особистих речах – військовий квиток і навіть телефон.

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Тіло чоловіка завезли в холодильник, а ось довідка про смерть так і залишилася у небіжчика. І найгірше те, що трапилося з тілом в морзі. Морозильних камер в установі немає і небіжчиків .... зберігають при плюсовій температурі.

"Вони потихеньку муміфікуються при такій температурі, вони не розкладаються, а просто висихають. Ось як Фараони", – пояснює директор Тернопільського обласного патологоанатомічного бюро Євген Москальчук.

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Хто винен, що тіло чоловіка загубилося – з'ясовує обласна влада. У кожній структурі – від лікарні до моргу – почали розслідування.

Поховати Ярослава Буяка рідні зможуть тільки наступного тижня. Зараз вихідні, а потрібно ще один розтин. До слова, це не перший скандал з небіжчиками на Тернопільщині. Наприклад, в цьому році в районному морзі переплутали тіла.
Родичі змушені були викопувати мерців, щоб знову їх поховати.

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