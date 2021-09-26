Затерянный в морге: на Тернопольщине два месяца покойник лежал в морге без холодильника (видео)

Ярослав Буяк умер в больнице еще 28 июля и все это время был в морге

На снимке изображен погибший / Фото: Коллаж: Сегодня

С лета родственники искали пропавшего мужчину, полиция Тернопольщины даже объявила его во всеукраинский розыск. И только два месяца назад выяснилось, что все это время тело мужчины было в морге. И что самое страшное хранили при плюсовой температуре. Как потерялись сведения про умершего пациента на пути от больницы в морг, и почему никто не сообщил в полицию о неопознанном теле? В детективной истории разбирался корреспондент "Сегодня" Михаил Яремишин.

"Тело черное. Совсем черное – опухшее, осунутое ...", – говорит брат покойного Андрей Буяк.

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Андрею очень тяжело говорить. Родного брата человек едва узнал в почерневшей мумии.

"Работник морга сразу сказал – там нечего узнавать", – добавляет Андрей.

Ярослав Буяк, рассказывает его брат, в конце июля планировал пролечиться в стационаре. И вдруг перестал выходить на связь. Поэтому родные бросились искать. Обзвонили все больницы и морги. Но бесполезно. Обратились в полицию. Ярослава объявили во всеукраинский розыск.

"Были прозвоны в морг, лечебные учреждения. Была получена информация о том, как осуществлялось движение средств на его карточке", – говорит начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол.

Только тогда, когда коллеги-журналисты разместили объявления в соцсетях, Ярослава нашли. Выяснилось: он умер в больнице еще 28 июля и все это время был в морге.

"Встал сходить в туалет и упал внезапно в коридоре. Была вызвана реанимационная бригада в составе дежурного врача. В то время ни пульс не прощупывался, ничего не было", – рассказал и.о. генерального директора Тернопольского областного медицинского центра социально-опасных заболеваний Михаил Вовчук.

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В морг умершего, уверяют медики, привезли со всеми сопроводительными документами. На теле была бирка с фамилией, а в личных вещах – военный билет и даже телефон.

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Тело мужчины завезли в холодильник, а вот справка о смерти так и осталась у покойника. И самое плохое то, что случилось с телом в морге. Морозильных камер в учреждении нет и покойников....сохраняют при плюсовой температуре.

"Они потихоньку мумифицируются при такой температуре, они не разлагаются, а просто высыхают. Вот как Фараоны", – обьясняет директор Тернопольского областного патологоанатомического бюро Евгений Москальчук.

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Кто виноват, что тело мужчины потерялось – выясняет областная власть. В каждой структуре – от больницы до морга – начали расследование.

Похоронить Ярослава Буяка родные смогут только на следующей неделе. Сейчас выходные, а нужно еще одно вскрытие. К слову, это не первый скандал с покойниками на Тернопольщине. Например, в этом году в районном морге перепутали тела.

Родственники вынуждены были выкапывать мертвецов, чтобы снова их похоронить.

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