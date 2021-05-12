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Заявила, що нікому не потрібна: копи врятували 90-річну бабусю, яка намагалася втопитися

12 травня, 16:49

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Поліцейські витягли жінку з води, вона була в розпачі і не хотіла жити – що з нею зараз

У Черкаській області поліцейські витягли з води 90-річну пенсіонерку, яка намагалася втопитися.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що в Звенигородському районі в річці Гнилий Тікич перехожий побачив жінку. Вона стояла в одязі і не реагувала на його слова. Тоді очевидець покликав копів.

Поліцейські, які прибули на місце, витягли жінку з річки. Вона була в розпачі, у неї не було бажання жити.

"Пояснити свої дії бабуся не змогла. Тільки сказала, що не хоче жити, тому що нікому не потрібна", – заявили копи.

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Від медичної допомоги місцева жителька відмовилася. Її поліцейські доставили додому і передали рідним.

Нагадаємо, у Херсонській області школярі довели дівчинку до суїциду.

Крім того, у Запоріжжі через цькування повісилася школярка. Кажуть, що винні вчителі.

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