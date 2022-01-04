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Жертва чи вбивця? Ексклюзивні подробиці смерті на дискотеці під Миколаєвом (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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4 січня, 06:10
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Жінці, яка завдала удар ножем, уже обрали запобіжний захід

Смерть на новорічній дискотеці. 30-річна жителька Миколаївщини вдарила ножем односельця під час святкування у місцевому клубі. Це був його ніж, і чоловік погрожував ним жінці. Вона ж вихопила зброю і завдала удару першою. Він – помер на місці, а їй тепер загрожує до 15 років за ґратами. Через що сталося непоправне? Деталі моторошної різанини з'ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Анжела Слободян.

Вбивство під час святкування

На лаві підсудних – 30 річна Ольга. Жінка завдала смертельного удару односельцю.

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"Сама повідомила, що завдала ножове поранення знайомому", — каже прокурор Мирон Капраль.

Все сталося поблизу сільського клубу під час новорічного святкування. Свідки кажуть – трагедії передував конфлікт на дискотеці. Односельці посварилися в клубі та вийшли з’ясовувати стосунки надвір. Раптом чоловік вихопив ножа, а потім схопив Ольгу за каптур. Та ж захищалась. Вихопила ножа й ударила ним. Як усе відбувалося – бачив директор клубу.

"Вказує, що ножове поранення потерпілому жінка завдала, коли він став між ними і тримав чоловіка. Тобто небезпека жінці з боку чоловіка не загрожувала", — розповів начальник слідчого відділення поліції № 5 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області Олександр Дирша.

Що кажуть рідні підозрюваної?

У поліції це назвали умисним убивством. Рідні – в шоці. Вдома на онуку чекає бабуся Олена. Розповідає: того дня Ольга й не збиралася в сільський клуб. Її запросила подруга.

"Навіть не випила з нами шампанського дитячого, пішла туди. Бабусю, можна я піду? Ну що я скажу, не йди? І так ніде не ходить. Робота, діти, дім. Якби знала — не пустила. Хто знав, що так станеться, що вона його придавила. Якби до стінки вона чи ніж забрала в істериці треба було викинути, а він напоровся сам на той ніж, йому не всадила, він сам напоровся на нього", — каже бабуся підозрюваної Олена.

Родичі певні – Ольга не могла завдати смертельного удару навмисне. Просто захищалася.

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Про Ольгу односельці відгукуються тільки добре. Дбайлива матір двох дочок. Самотужки виховувала сестер, коли матір покинула сім"ю. Працює бригадиркою на соковому виробництві.

"Мати кинула, вона залишилася з 4 дітьми. Двоє маминих і двоє своїх. І вона сама їх виховувала", — говорить класний керівник загиблого Сергій.

Сергій Олексійович знав обох – і Ольгу, і загиблого Віктора.

"Він у мене вчився до 9 класу. Він одразу сів. Він такий, що в школі був розбійником, потім за крадіжку, не знаю як. Як я чув, він сам наскочив на той ніж, тим паче то його ніж був", — зазначив класний керівник загиблого Сергій.

Що ж сталося, ми намагалися дізнатися у брата загиблого, однак той до нас не вийшов.

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Триває слідство

Свідчити на суді відмовилась і сама Ольга. Її посадили під нічний домашній арешт. Поки триватиме слідство. В поліції кажуть, – можуть перекваліфікувати статтю на самозахист, якщо Ольга розкаже, як все було, і не мовчатиме.

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності 2020 року є найкращими за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

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