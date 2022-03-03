Мешканка Чернігова розповіла подробиці після скидання окупантами бомби на школу (відео)

Місцева мешканка Чернігова, яка вижила після скидання окупантами бомби на школу, розповіла про ситуацію.
Відео з'явилося в мережі.
Деталі
Вціліла мешканка Чернігова розповіла, що була у 21 школі, коли стався вибух. Вона зазначила, що на момент інциденту в закладі було дуже багато дітей.
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"У цій школі було дуже багато дітей. Я не знаю, вижили вони чи ні. Перешліть всім своїм російським друзям це відео", — сказала жінка.
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