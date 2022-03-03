Мешканка Чернігова розповіла подробиці після скидання окупантами бомби на школу (відео)

Жінка дивом вижила, однак доля дітей не відома

Окупанти продовжують стріляти по цивільним/Фото: колаж: "Сьогодні"

Місцева мешканка Чернігова, яка вижила після скидання окупантами бомби на школу, розповіла про ситуацію.

Відео з'явилося в мережі.

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Деталі

Вціліла мешканка Чернігова розповіла, що була у 21 школі, коли стався вибух. Вона зазначила, що на момент інциденту в закладі було дуже багато дітей.

"У цій школі було дуже багато дітей. Я не знаю, вижили вони чи ні. Перешліть всім своїм російським друзям це відео", — сказала жінка.

Ситуація в Україні 3 березня

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чути вибухи.

Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

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