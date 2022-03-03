Жительница Чернигова рассказала подробности после сброса оккупантами бомбы на школу (видео)

Женщина чудом выжила, однако судьба детей неизвестна

Оккупанты продолжают стрелять по гражданским/Фото: коллаж: "Сегодня"

Местная жительница Чернигова, выжившая после сброса оккупантами бомбы на школу, рассказала о ситуации.

Видео появилось в сети.

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Уцелевшая жительница Чернигова рассказала, что была в 21 школе, когда произошел взрыв. Она отметила, что на момент инцидента в заведении было очень много детей.

"В этой школе было очень много детей. Я не знаю, выжили они или нет. Перешлите всем своим российским друзьям это видео", — сказала женщина.

Ситуация в Украине 3 марта

Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы.

Между тем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов в Международный криминальный суд передали почти 40 стран.

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