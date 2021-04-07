Антикарантинний протест: у Запоріжжі підприємці перекрили рух трамваїв

Люди обурені тим, що ніхто не отримає компенсації з бюджету

У Запоріжжі підприємці перекрили рух трамваїв біля Центрального ринку на знак протесту.

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Як повідомляє ZaBor, торговці протестують проти посилення карантинних заходів, які ввели з 3 квітня. Підприємці обурені тим, що місто перебуває не в "червоній зоні", і ніхто не отримає компенсації з бюджету.

Вони перекрили рух чотирьох маршрутів – №10, №12, №14, №15.

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Нагадаємо, місцева влада заборонила роботу ТРЦ, кафе і ресторанів.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві протестували підприємці. Люди вимагали дати їм можливість працювати під час карантину і скасувати податки. Вони збирали підписи в зверненні до мера.

Також нагадаємо, в Одесі підприємці вийшли на акцію протесту проти локдауну. Вони влаштували автопробіг.

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