Антикарантинный протест: в Запорожье предприниматели перекрыли движение трамваев

Люди возмущены тем, что никто не получит компенсации из бюджета

В Запорожье предприниматели перекрыли движение трамваев возле Центрального рынка в знак протеста.

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Как сообщает ZaBor, торговцы протестуют против ужесточения карантинных мер, которые ввели с 3 апреля. Предприниматели возмущены тем, что город находится не в красной зоне, и никто не получит компенсации из бюджета.

Они перекрыли движение четырех маршрутов – №10, №12, №14, №15.

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Напомним, местные власти запретили работу ТРЦ, кафе и ресторанов.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве протестовали предприниматели. Люди требовали дать им возможность работать во время карантина и отменить налоги. Они собирали подписи в обращении к мэру.

Также напомним, в Одессе предприниматели вышли на акцию протеста против локдауна. Они устроили автопробег.

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Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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