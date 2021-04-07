Українська
$ 27,84
32,9
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

Антикарантинный протест: в Запорожье предприниматели перекрыли движение трамваев

7 апреля, 15:29

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Люди возмущены тем, что никто не получит компенсации из бюджета

В Запорожье предприниматели перекрыли движение трамваев возле Центрального рынка в знак протеста.

Реклама

Как сообщает ZaBor, торговцы протестуют против ужесточения карантинных мер, которые ввели с 3 апреля. Предприниматели возмущены тем, что город находится не в красной зоне, и никто не получит компенсации из бюджета.

Они перекрыли движение четырех маршрутов – №10, №12, №14, №15.

Реклама

В тренде
Скандал в Крыму: учительница в школе назвала крымских татар "предателями"

Напомним, местные власти запретили работу ТРЦ, кафе и ресторанов.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве протестовали предприниматели. Люди требовали дать им возможность работать во время карантина и отменить налоги. Они собирали подписи в обращении к мэру.

Также напомним, в Одессе предприниматели вышли на акцию протеста против локдауна. Они устроили автопробег.

Реклама

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Запорожье карантин митинг трамваи предприниматели коронавирус перекрытие движения ограничения
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отказывались прекращать вечеринку и надевать маски: в Запорожье закрыли ночной клуб
Отказывались прекращать вечеринку и надевать маски: в Запорожье закрыли ночной клубЗапорожье
Авария поезда в Днепропетровской области: состав буксируют с места инцидента (фото и видео)
Авария поезда в Днепропетровской области: состав буксируют с места инцидента (фото и видео)Украина
В Запорожье ужесточают карантин: список запретов
В Запорожье ужесточают карантин: список запретовЗапорожье
Подстрелил двух человек и поджег три дома: за что мстил мужчина в Запорожской области
Подстрелил двух человек и поджег три дома: за что мстил мужчина в Запорожской областиЗапорожье
Подарок городу на День Независимости: в Запорожье откроют новый мост
Подарок городу на День Независимости: в Запорожье откроют новый мостАвто
Отвращение на всю жизнь: жительница Запорожья купила колбасу с червями внутри (фото и видео)
Отвращение на всю жизнь: жительница Запорожья купила колбасу с червями внутри (фото и видео)Запорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять