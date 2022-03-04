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Є поранені, пожежників не пускають на станцію. Що зараз відбувається на Запорізькій АЕС

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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4 березня, 04:58
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На атомній станції все ще не можуть загасити пожежу – рятувальників не пускають на АЕС, окупанти впритул палили по енергоблоках
В Енергодарі обстріляли АЕС
В Енергодарі обстріляли АЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі стрілянину на Запорізькій АЕС призупинено, але ситуація все ще критична. На території станції є постраждалі, але отримати медичну допомогу вони не можуть. Рятувальників на місце пожежі не пропустили.

Про це сказав мер Енергодару Дмитро Орлов в ефірі каналу "Україна 24", а також ДСНС.

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Що відомо про атаку на АЕС:

  • 3 березня о 16:30 ворожа колона прорвалася до Енергодару. Окупанти пішли відразу на атомну станцію і почали майже впритул гасити по будівлях. Сталася пожежа. Військові палили прямо по енергоблоках.
  • Є важкі поранені, але невідомо скільки. Забрати в лікарню їх немає можливості.
  • Пострілів станом на даний момент немає. Проте рятувальники не допускають до гасіння пожежі. Ситуація є критичною.
  • Наразі продовжує горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем охоплено 3, 4, 5 поверхи.
  • На Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести. Протипожежний стан станції у нормі.

Що зараз із енергоблоками?

В.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков заявив, що точні пошкодження встановити неможливо через обстріл та пожежу.

На Запорізькій АЕС сім ядерних установок, шість енергоблоків та сховище. Зупинено безпечно енергоблоки 2 та 3. Енергоблок 4 зараз працює. Перший енергоблок у ремонті (він був атакований). Енергоблоки 5 та 6 знаходяться в резерві та безпеці.

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