Є поранені, пожежників не пускають на станцію. Що зараз відбувається на Запорізькій АЕС

Наразі стрілянину на Запорізькій АЕС призупинено, але ситуація все ще критична. На території станції є постраждалі, але отримати медичну допомогу вони не можуть. Рятувальників на місце пожежі не пропустили.
Про це сказав мер Енергодару Дмитро Орлов в ефірі каналу "Україна 24", а також ДСНС.
Що відомо про атаку на АЕС:
- 3 березня о 16:30 ворожа колона прорвалася до Енергодару. Окупанти пішли відразу на атомну станцію і почали майже впритул гасити по будівлях. Сталася пожежа. Військові палили прямо по енергоблоках.
- Є важкі поранені, але невідомо скільки. Забрати в лікарню їх немає можливості.
- Пострілів станом на даний момент немає. Проте рятувальники не допускають до гасіння пожежі. Ситуація є критичною.
- Наразі продовжує горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем охоплено 3, 4, 5 поверхи.
- На Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести. Протипожежний стан станції у нормі.
Що зараз із енергоблоками?
В.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков заявив, що точні пошкодження встановити неможливо через обстріл та пожежу.
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На Запорізькій АЕС сім ядерних установок, шість енергоблоків та сховище. Зупинено безпечно енергоблоки 2 та 3. Енергоблок 4 зараз працює. Перший енергоблок у ремонті (він був атакований). Енергоблоки 5 та 6 знаходяться в резерві та безпеці.