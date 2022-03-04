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Есть раненые, пожарных не пускают на станцию. Что сейчас происходит на Запорожской АЭС

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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4 марта, 04:58
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На атомной станции все еще не могут потушить пожар – спасателей не пускают на АЭС, оккупанты в упор палили по энергоблокам
В Энергодаре обстреляли АЭС
В Энергодаре обстреляли АЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас стрельба на Запорожской АЭС приостановлена, но ситуация все еще критическая. На территории станции есть пострадавшие, но получить медицинскую помощь они не могут. Спасателей на место пожара так и не пропустили.

Об этом сказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире канала "Украина 24", а также ГСЧС.

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Что известно об атаке на АЭС:

  • 3 марта где-то в 16:30 вражеская колонна прорвалась в Энергодар. Оккупанты пошли сразу на атомную станцию и начали почти в упор тушить по зданиям. Произошел пожар. Военные палили прямо по энергоблокам.
  • Есть тяжелые раненые, но неизвестно, сколько. Увезти в больницу их нет возможности.
  • Выстрелов по состоянию на данный момент нет. Однако спасателей не допускают к тушению пожара. Ситуация критическая.
  • Сейчас продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены 3, 4, 5 этажи.
  • На Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести. Противопожарное состояние станции в норме.

Что сейчас с энергоблоками?

И.о. главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков заявил, что точные повреждения установить невозможно из-за обстрелов и пожара.

На Запорожской АЭС семь ядерных установок, шесть энергоблоков и хранилище. Остановлены безопасно энергоблоки 2 и 3. Энергоблок 4 сейчас работает. Первый энергоблок в ремонте (он был атакован). Энергоблоки 5 и 6 находятся в резерве и безопасности.

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