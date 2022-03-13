Людей відвозять у багажниках: в Енергодарі окупанти влаштували терор – відео

Очевидці зняли на відео, як над людиною знущаються "кадировці"

Військові РФ катують місцевих жителів в Енергодарі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Енергодарі (Запорізька область) зараз повне беззаконня. Людей б'ють прямо на вулицях. У деяких забирають автомобілі, а когось "пакують" та відвозять у невідомому напрямку.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

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"Місцеві мешканці б'ють на вулицях, забирають автомобілі, а деяких взагалі відвозять у багажниках за невідомими напрямками", – написав він.

За його словами, один із таких злочинів задокументували місцеві жителі. Очевидно, над людиною знущаються "кадировці".

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Яка ситуація була в Енергодарі

З 6 березня у місті не працював мобільний оператор Vodafone. Також була проблема із роботою інтернет-провайдерів.

За непідтвердженими даними, аналогічна ситуація була і в сусідньому місті Дніпрорудне та навколишніх населених пунктах.

На Херсонщині окупанти відключили мобільний зв'язок

У Херсонській області відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар. Проте інтернет можна скористатися лише через Wi-Fi.

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"У кого в Херсоні не працюють Vodafone та Київстар, є можливість через вайфай зареєструвати та підключити e-sim від Lifecell, можна зробити через Monobank. Це спрацює для телефонів, що підтримують e-sim (iPhone та нові моделі Android). Посилання: https://monobank.ua/r/qGnzz", – йдеться у повідомленні UkraineNow.

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