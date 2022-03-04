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У Херсонській області окупанти відключили мобільний зв'язок

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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4 березня, 14:22
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Без зв'язку залишилися абоненти Vodafone та Київстар
В області продовжує працювати мережа Wi-Fi / Колаж "Сьогодні"
В області продовжує працювати мережа Wi-Fi / Колаж "Сьогодні"

У Херсонській області відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар. Однак Інтернет можна скористатися тільки через Wi-Fi.

Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Суспільне .

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"У кого у Херсоні не працюють Vodafone та Київстар, є можливість через вайфай зареєструвати та підключити e-sim від Lifecell, можна зробити через Monobank. Це спрацює для телефонів, що підтримують e-sim (iPhone і нові моделі Android). Посилання: https://monobank.ua/r/qGnzz" , – йдеться у повідомленні UkraineNow.

Ситуація в Україні 4 березня

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