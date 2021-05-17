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Мелітополь накрила гроза з градом розміром з пельмень (фото, відео)

17 травня, 17:23

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За ніч в місті випало дуже багато опадів – негода давно так не дивувала місцевих жителів

Фото: Telegram-канал / Мелітопольграм

Фото: Telegram-канал / Мелітопольграм

В ніч з 16 на 17 травня в Мелітополі пройшов великий град. За словами місцевих жителів, спочатку в небі спалахувала блискавка, а потім піднявся сильний вітер і почалася злива з градом.

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Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що такої обложної зливи з громом, градом і блискавками місцеві жителі вже давно не бачили.

Град був досить великим, про що свідчать знімки опубліковані в мережі.

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За даними метеостанції Мелітополь, град був діаметром 11 мм. За ніч випала декадна норма опадів – 15 мм.

Раніше ми повідомляли, що Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах. Найсильніше затопило Приморський район.

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Також нагадаємо, на Київ насуваються грозові дощі.

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