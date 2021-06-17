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Потужний шторм затопив курорти на Азовському узбережжі (відео)

17 червня 2021 21:48

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Через негоду на Азовському узбережжі Запорізької області 17 червня затопило пляжі – відео наслідків

Від сильного шторму постраждали пляжі на Азовському узбережжі. Півтораметрові хвилі накрили одну з турбаз у Приморську Запорізької області. Відпочиваючих довелося евакуювати.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Євгенія Кравець, у Кирилівці морська вода залила дорогу на Федотовій косі, там застрягли легковик і мікроавтобус. З бруду їх витягували спецмашинами.

А центр області страждав від потужних злив, під водою опинилися приватні садиби в Гуляйполе і Оріховому.

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Зазначається, що вранці випало понад 60% місячної норми опадів, повідомили синоптики.

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Раніше ми повідомляли, що синоптики обіцяли, що до кінця тижня в Україну має прийти справжнє літо, у деяких областях вже буде 30-градусна спека. Дощів теж стане значно менше.

Також нагадаємо, в Одеській області пронісся величезний смерч.

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