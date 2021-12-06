Наганяє страх. По Запоріжжю розгулює дикий кабан і лякає місцевих жителів (відео)

Кабан оселився У лісосмузі поблизу будинків ще навесні, але тоді був ще маленьким поросям

Вулицями Запоріжжя ходить вепр. Заглядає у двір до людей, гуляє спортивними майданчиками. Мешканці кажуть – бачать його майже щодня. Дика тварина напрочуд спокійна, але страх таки наганяє. Як живеться з таким сусідом, дізнавався кореспондент "Сьогодні" Олег Притикін.

Дикий кабан оселився у лісосмузі поблизу будинків ще навесні. Тоді був маленьким поросятком. За літо виріс у справжнього вепря. Днями його удалося двічі зняти місцевим жителям.

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Люди кажуть, кабан спокійно бродить вулицями. Але мешканці бояться хижака, а ще більше – діти. Минулого тижня онуки Галини Володимирівни зустріли кабана поряд зі своїм будинком. Зляканих дітей урятував сусід.

"Вони прийшли такі всі скуйовджені. І дочка каже – мамо, ми бачили кабана зараз", – каже мешканка Запоріжжя Галина.

У двори кабан заходить вечорами, коли вже стемніє. Кіз, на диво, поки що не чіпає. І хоч на вигляд спокійний, але жах наганяє, ділиться Олександр.

"На кіз не нападає, він у цей самий час ходить. Ось у п'ятницю якраз я його й бачив, цієї п'ятниці", – додає мешканець Запоріжжя Олександр Фоменко.

Що каже влада міста

Не раз жителі вулиці зверталися до місцевої влади, щоб допомогли спіймати копитного сусіда. І все марно. Кажуть, не в їхній компетенції.

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"Зверталися до райадміністрації, зателефонували. Туди це, дружина дзвонила. Їй сказали: ми цією справою не займаємось", – каже Олександр Фоменко.

Влітку в Енергодарі була справжня навала кабанів. Тоді сім'я кабанів навіть спробувала пробратися до одного з корпусів Атомної електростанції.

Біологи припускають, що ці кабани раніше мали справу з людьми, тому зараз їх не бояться.

"Ці свині не зовсім дикі, вони якось звикли до людей. Цілком можливо, що цей кабан з такого мисливського господарства, він не боїться людей і не агресивно поводиться", – каже науковий співробітник національного заповідника "Хортиця" Артем Коваль.

Вепрі небезпечні, якщо поранені або коли виховують поросят, каже біолог. І радить – зустріли вепра, не робіть різких рухів, не тікайте, а пройдіть його спокійно і йдіть далі.

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