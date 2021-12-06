Нагоняет страх. По Запорожью разгуливает дикий кабан и пугает местных жителей (видео)

Кабан поселился в лесополосе вблизи домов еще весной, но тогда был еще маленьким поросенком

По улицам Запорожья ходит вепрь. Заглядывает во двор к людям, гуляет по спортивным площадкам. Жители говорят – видят его чуть ли не каждый день. Дикое животное удивительно спокойное, но страх все же нагоняет. Как живется с таким соседом, узнавал корреспондент "Сегодня" Олег Притыкин.

Дикий кабан поселился в лесополосе вблизи домов еще весной. Тогда был маленьким поросенком. За лето вырос в настоящего вепря. На днях его удалось дважды снять местным жителям.

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Люди говорят, кабан спокойно бродит по улицам. Но жители боятся хищника, а еще больше дети. На прошлой неделе внуки Галины Владимировны встретили кабана рядом со своим домом. Испуганных детей спас сосед.

"Они пришли такие все взъерошенные. И дочь говорит – мама, мы видели кабана сейчас", – говорит жительница Запорожья Галина.

Во дворы кабан захаживает по вечерам, когда уже сильно стемнеет. Коз, на удивление, пока не трогает. И хоть на вид спокоен, но страх нагоняет, делится Александр.

"На коз не нападает, он в это самое время ходит. Вот в пятницу как раз я его и видел, в эту пятницу", – добавляет житель Запорожья Александр Фоменко.

Что говорят власти города

Не раз жители улицы обращались к местным властям, чтобы помогли поймать копытного соседа. И все напрасно. Говорят, не в их компетенции.

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"Обращались в райадминистрацию, позвонили. Туда это, жена звонила. Ей сказали: мы этим делом не занимаемся", – говорит Александр Фоменко.

Летом в Энергодаре было настоящее нашествие кабанов. Тогда семья кабанов даже попыталась пробраться в один из корпусов Атомной электростанции.

Биологи предполагают, что эти кабаны явно раньше имели дело с людьми, поэтому сейчас их не боятся.

"Эти свиньи не всегда дикие, они как-то привыкли к людям. Вполне возможно, что этот кабан из такого охотничьего хозяйства, он не боится людей и не агрессивно ведет себя", – говорит научный сотрудник национального заповедника "Хортица" Артем Коваль.

Вепри опасны, если ранены или когда воспитывают поросят, говорит биолог. И советует – встретили вепра, не совершайте резких движений, не убегайте, а минуйте его спокойно и идите дальше.

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