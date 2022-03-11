Населення б'ють, крадуть авто, газу немає. Яка ситуація в окупованому РФ Приморську

Поступово з'являється інформація з окупованих територій у Запорізькій області. На даний момент складна ситуація у Приморську.
Про це повідомляє журналіст Яків Носков у Facebook.
Населення протестує, людей б'ють
Люди щодня збираються у центрі під українськими прапорами. Як повідомляють місцеві жителі, затримано 8 людей, усі перебували під вартою. Частина – хлопці, які намагалися доставити ліки до найближчих сіл, за яким принципом затримували інших, невідомо.
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Як кажуть приморці, спочатку із затриманими зверталися ввічливо, але сьогодні з'явилася інформація, що з людей почали знущатися та бити. Мер планує провести чергові переговори з окупантами, щоби відпустили хлопців.
Крадуть авто та бензин
"Рашисти віджали у людей щонайменше 4 авто. З них зняли номери, зараз замість знаків реєстрації змародерені легковики роз’їжджають містечком з літерою Z", – написав Носков.
З його слів, учора росіяни розгромили місцеву АЗС. Там зберігалися запаси пального для роботи комунальних підприємств та підстанції швидкої допомоги. Із паливом – величезні проблеми.
Немає газу, інтернету та їжі
У Приморську немає газопостачання. Інтернету практично немає. Проблеми із роботою зв'язку у мережі Водафон.
У магазинах – порожні полиці.
"Підвозу продуктів немає. Приймають винятково готівку. Зняти її ще можна у місцевому відділенні Привату. Там величезні черги. Часто люди йдуть ні з чим, відстоявши під банком цілий день. Комунальні підприємства у Приморську поки працюють", – каже журналіст.
Бої у Запорізькій області
25 лютого ворог вдарив ракетами у Запорізькій області. Удар був завданий за прикордонним підрозділом "Приморський Посад", внаслідок чого серед прикордонників були загиблі та поранені.
26 лютого окупанти зайняли територію колишнього аеропорту Бердянськ. Аеропорт хоч і не працює зараз, але знаходиться в безпосередній близькості до приморського міста.
28 лютого представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф'єв повідомив, що у Бердянську окупанти розстріляли місцевого жителя через телефон.
Також сьогодні місцеві жителі заспівали гімн України перед технікою ворога.