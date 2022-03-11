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Населення б'ють, крадуть авто, газу немає. Яка ситуація в окупованому РФ Приморську

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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11 березня, 14:38
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Росіяни розгромили місцеву АЗС – там зберігалися запаси пального для роботи комунальних підприємств та підстанції швидкої допомоги
Під Запоріжжям ситуація не спокійна
Під Запоріжжям ситуація не спокійна / Фото: Колаж: Сьогодні

Поступово з'являється інформація з окупованих територій у Запорізькій області. На даний момент складна ситуація у Приморську.

Про це повідомляє журналіст Яків Носков у Facebook.

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Населення протестує, людей б'ють

Люди щодня збираються у центрі під українськими прапорами. Як повідомляють місцеві жителі, затримано 8 людей, усі перебували під вартою. Частина – хлопці, які намагалися доставити ліки до найближчих сіл, за яким принципом затримували інших, невідомо.

Люди виходять щодня на площу. Фото: Яків Носков/Facebook
Люди виходять щодня на площу. Фото: Яків Носков/Facebook

Як кажуть приморці, спочатку із затриманими зверталися ввічливо, але сьогодні з'явилася інформація, що з людей почали знущатися та бити. Мер планує провести чергові переговори з окупантами, щоби відпустили хлопців.

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Крадуть авто та бензин

"Рашисти віджали у людей щонайменше 4 авто. З них зняли номери, зараз замість знаків реєстрації змародерені легковики роз’їжджають містечком з літерою Z", – написав Носков.

З його слів, учора росіяни розгромили місцеву АЗС. Там зберігалися запаси пального для роботи комунальних підприємств та підстанції швидкої допомоги. Із паливом – величезні проблеми.

Немає газу, інтернету та їжі

У Приморську немає газопостачання. Інтернету практично немає. Проблеми із роботою зв'язку у мережі Водафон.

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У магазинах – порожні полиці.

У магазинах не можна купити їжу. Фото: Яків Носков/Facebook
У магазинах не можна купити їжу. Фото: Яків Носков/Facebook

"Підвозу продуктів немає. Приймають винятково готівку. Зняти її ще можна у місцевому відділенні Привату. Там величезні черги. Часто люди йдуть ні з чим, відстоявши під банком цілий день. Комунальні підприємства у Приморську поки працюють", – каже журналіст.

Бої у Запорізькій області

25 лютого ворог вдарив ракетами у Запорізькій області. Удар був завданий за прикордонним підрозділом "Приморський Посад", внаслідок чого серед прикордонників були загиблі та поранені.

26 лютого окупанти зайняли територію колишнього аеропорту Бердянськ. Аеропорт хоч і не працює зараз, але знаходиться в безпосередній близькості до приморського міста.

28 лютого представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф'єв повідомив, що у Бердянську окупанти розстріляли місцевого жителя через телефон.

Також сьогодні місцеві жителі заспівали гімн України перед технікою ворога.

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