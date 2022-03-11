Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Запорожья

Население избивают, воруют авто, газа нет. Какая ситуация в оккупированном РФ Приморске

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 марта, 14:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россияне разгромили местную АЗС – там хранились запасы горючего для работы коммунальных предприятий и подстанции скорой помощи
Под Запорожьем ситуация не спокойна
Под Запорожьем ситуация не спокойна / Фото: Коллаж: Сегодня

Постепенно появляется информация с оккупированных территорий в Запорожской области. На данный момент сложная ситуация в Приморске.

Об этом сообщает журналист Яков Носков в Facebook.

Реклама

Население протестует, людей избивают

Люди каждый день собираются в центре под украинскими флагами. Как сообщают местные жители, задержаны 8 человек, все находились под стражей. Часть – ребята, которые пытались доставить лекарства в ближайшие села, по какому принципу задерживали других, неизвестно.

Люди выходят каждый день на площадь. Фото: Яков Носков/Facebook
Люди выходят каждый день на площадь. Фото: Яков Носков/Facebook

Как говорят приморцы, сначала с задержанными обращались вежливо, но сегодня появилась информация, что над людьми стали издеваться и избивать. Мэр планирует провести очередные переговоры с оккупантами, чтобы отпустили ребят.

Реклама

Воруют авто и бензин

"Рашисты отжали у людей не менее 4 автомобилей. С них сняли номера, сейчас вместо знаков регистрации смородеренные легковушки разъезжают по городку с буквой Z", – написал Носков.

По его словам, вчера россияне разгромили местную АЗС. Там хранились запасы горючего для работы коммунальных предприятий и подстанции скорой помощи. С топливом – огромные проблемы.

Нет газа, интернета и еды

В Приморске отсутствует газоснабжение. Интернета практически нет. Проблемы с работой связи в сети Водафон.

Реклама

В магазинах – пустые полки.

В магазинах невозможно купить еду. Фото: Яков Носков/Facebook
В магазинах невозможно купить еду. Фото: Яков Носков/Facebook

"Подвоза товаров нет. Принимают исключительно наличные деньги. Снять ее можно в местном отделении Привата. Там огромные очереди. Часто люди идут ни с чем, отстояв под банком целый день. Коммунальные компании в Приморске пока работают", – говорит журналист.

Бои в Запорожской области

25 февраля враг ударил ракетами в Запорожской области. Удар был нанесен по пограничному подразделению "Приморский Посад", в результате чего среди пограничников были погибшие и раненые.

26 февраля оккупанты заняли территорию бывшего аэропорта Бердянск. Аэропорт хоть и не работает сейчас, но находится в непосредственной близости к приморскому городу.

28 февраля представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев сообщил, что в Бердянске оккупанты расстреляли местного жителя из-за телефона.

Также сегодня местные жители спели гимн Украины перед техникой врага.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Видео-контент
Мир душит РФ санкциями
Все санкции
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Первая медицинская помощь
Помоги!
Мэр говорит
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Финанс-дайджест
Больше новостей
Рупоры Кремля
Путинисты 🤬
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Максим Билоконь, танкист-командир из города Ромны (Сумская обл.). Во время обороны Чернигова, отражая атаку врага, уничтожил диверсионно-разведывательную группу и два танка противника. За личное мужество и героизм ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Водитель грузовика Десмонд Уизли, узнав о происходящем в Украине, подъехал к посольству РФ в Дублине и задним ходом протаранил ворота. Затем достал фото с жуткими кадрами войны и стал показывать прохожим. Полицейским объяснил: “Я не мог бездействовать, увидев, что происходит”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Паралимпиада-2022. Медали
#Позиция
Страна
золотоЗолото
сереброСеребро
бронзаБронза
ВсегоВсего
1
flag Китай КитайCN
14
14
19
47
2
flag Украина УкраинаUA
9
10
6
25
3
flag Канада КанадаCA
7
4
9
20
4
flag Франция ФранцияFR
6
1
2
9
5
flag США СШАUS
4
10
3
17
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39961.54

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2656.1

Litecoin (LTC)

106.15

Ripple (XRP)

0.75

Купить криптовалюту
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Комаровский в теме
Как избежать радиоактивного заражения при аварии на АЭС
Спроси у доктора

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять