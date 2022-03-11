Население избивают, воруют авто, газа нет. Какая ситуация в оккупированном РФ Приморске

Россияне разгромили местную АЗС – там хранились запасы горючего для работы коммунальных предприятий и подстанции скорой помощи

Под Запорожьем ситуация не спокойна / Фото: Коллаж: Сегодня

Постепенно появляется информация с оккупированных территорий в Запорожской области. На данный момент сложная ситуация в Приморске.

Об этом сообщает журналист Яков Носков в Facebook.

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Население протестует, людей избивают

Люди каждый день собираются в центре под украинскими флагами. Как сообщают местные жители, задержаны 8 человек, все находились под стражей. Часть – ребята, которые пытались доставить лекарства в ближайшие села, по какому принципу задерживали других, неизвестно.

Люди выходят каждый день на площадь. Фото: Яков Носков/Facebook

Как говорят приморцы, сначала с задержанными обращались вежливо, но сегодня появилась информация, что над людьми стали издеваться и избивать. Мэр планирует провести очередные переговоры с оккупантами, чтобы отпустили ребят.

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Воруют авто и бензин

"Рашисты отжали у людей не менее 4 автомобилей. С них сняли номера, сейчас вместо знаков регистрации смородеренные легковушки разъезжают по городку с буквой Z", – написал Носков.

По его словам, вчера россияне разгромили местную АЗС. Там хранились запасы горючего для работы коммунальных предприятий и подстанции скорой помощи. С топливом – огромные проблемы.

Нет газа, интернета и еды

В Приморске отсутствует газоснабжение. Интернета практически нет. Проблемы с работой связи в сети Водафон.

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В магазинах – пустые полки.

В магазинах невозможно купить еду. Фото: Яков Носков/Facebook

"Подвоза товаров нет. Принимают исключительно наличные деньги. Снять ее можно в местном отделении Привата. Там огромные очереди. Часто люди идут ни с чем, отстояв под банком целый день. Коммунальные компании в Приморске пока работают", – говорит журналист.

Бои в Запорожской области

25 февраля враг ударил ракетами в Запорожской области. Удар был нанесен по пограничному подразделению "Приморский Посад", в результате чего среди пограничников были погибшие и раненые.

26 февраля оккупанты заняли территорию бывшего аэропорта Бердянск. Аэропорт хоть и не работает сейчас, но находится в непосредственной близости к приморскому городу.

28 февраля представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев сообщил, что в Бердянске оккупанты расстреляли местного жителя из-за телефона.

Также сегодня местные жители спели гимн Украины перед техникой врага.