Русский
$ 27,24
32,06
  1. Новини в регіонах
  2. Запоріжжя Новини

У воду зайти неможливо. У Кирилівці зняли величезну кількість медуз біля берега – відео

22 липня 2021 12:33

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Крім медуз, у морі відпочивальників чекає ще одна небезпека – морські блохи

Медузи прибилися до берега і зіпсували відпочинок людям. Колаж "Сьогодні"

Медузи прибилися до берега і зіпсували відпочинок людям. Колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці Запорізької області медузи зіпсували відпочинок приїжджим. Пара приїхала з Бердянська, де вода перетворилася у кисіль через медуз, очікуючи, що там буде краще, але їх надії не виправдалися.

Реклама

Про це повідомили в Telegram-каналі "ХС Харків".

"Приїхала пара з Бердянська, думали тут краще, але на жаль. На всьому Азові таке. Ці медузи сильно жалять", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, крім медуз, відпочивальники скаржаться і на морських бліх, які кусають людей у воді. Також біля води багато комарів.

В тренді
Авто по дах у воді, потоки змивали все на шляху. Як бушувала негода в Одесі та як там зараз
Реклама

Працівники баз відпочинку намагаються врятувати курортний сезон – ставлять спеціальні сітки, проте, як видно на відео, це не завжди ефективно

Нагадаємо, у Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка купалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.

Крім того, у річці Дніпро помічають все більше прісноводних медуз . І хоча ще в минулому році їх було зовсім небагато, зараз кияни помічають збільшення їх кількості.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Море перетворилося на кисіль. У курортному Бердянську навала медуз – відео
Море перетворилося на кисіль. У курортному Бердянську навала медуз – відеоЗапоріжжя
У Запоріжжі в ДТП потрапили іномарка і маршрутка – багато потерпілих (фото)
У Запоріжжі в ДТП потрапили іномарка і маршрутка – багато потерпілих (фото)Запоріжжя
У Кирилівці влаштували
У Кирилівці влаштували "контактний зоопарк". Крокодила і мавпу вивели на спеку (відео)Запоріжжя
Стало погано у воді. У Запоріжжі чоловік потонув у ванній
Стало погано у воді. У Запоріжжі чоловік потонув у ваннійЗапоріжжя
Перший вирок по електросамокатам. Чи будуть масово саджати за наїзд на пішоходів
Перший вирок по електросамокатам. Чи будуть масово саджати за наїзд на пішоходівЗапоріжжя
У воду зайти неможливо. У Кирилівці зняли величезну кількість медуз біля берега – відео
У воду зайти неможливо. У Кирилівці зняли величезну кількість медуз біля берега – відеоЗапоріжжя

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти