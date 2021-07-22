У воду зайти неможливо. У Кирилівці зняли величезну кількість медуз біля берега – відео

Медузи прибилися до берега і зіпсували відпочинок людям. Колаж "Сьогодні"
У курортній Кирилівці Запорізької області медузи зіпсували відпочинок приїжджим. Пара приїхала з Бердянська, де вода перетворилася у кисіль через медуз, очікуючи, що там буде краще, але їх надії не виправдалися.
Про це повідомили в Telegram-каналі "ХС Харків".
"Приїхала пара з Бердянська, думали тут краще, але на жаль. На всьому Азові таке. Ці медузи сильно жалять", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, крім медуз, відпочивальники скаржаться і на морських бліх, які кусають людей у воді. Також біля води багато комарів.
В трендіАвто по дах у воді, потоки змивали все на шляху. Як бушувала негода в Одесі та як там зараз
Працівники баз відпочинку намагаються врятувати курортний сезон – ставлять спеціальні сітки, проте, як видно на відео, це не завжди ефективно
Нагадаємо, у Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка купалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.
Крім того, у річці Дніпро помічають все більше прісноводних медуз . І хоча ще в минулому році їх було зовсім небагато, зараз кияни помічають збільшення їх кількості.