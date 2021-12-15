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Немає грошей – немає подарунка. У Запоріжжі дитині заборонили приходити до школи

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
15 грудня, 14:43
В закладинки
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Мама дівчинки звернулася до заступника директора, але її почали шантажувати туалетним папером та милом
У запорізькій школі спалахнув скандал. Фото: колаж "Сьогодні"
У запорізькій школі спалахнув скандал. Фото: колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі маму першокласниці попросили не приводити дитину до школи, бо вона не здала грошей на новорічні подарунки. Дівчинці сказали пропустити навчання 20 та 24 грудня.

Про це повідомила Катерина Звєрєва на сторінці у Facebook.

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Скандал у запорізькій школі

Як стало відомо, у школі №103 батьківський комітет збирав гроші на новорічні подарунки для дітей 1 класу. Одна з мам не здала необхідної суми, тому її попросили не приводити дитину до школи два дні – 20 та 24 грудня.

Мамі першокласниці надіслали таке повідомлення:

"Ольго, так і не дочекалася від вас відповіді та дій. Я так розумію, що вашій дитині подарунки не потрібні. Велике прохання до вас, щоб не ображати дитину, 20 та 24 грудня не приводьте її до школи, оскільки вручатимуть подарунки іншим дітям", – сказано у повідомленні.

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Маму школярки почали шантажувати

Після того як жінка звернулася до заступника директора школи, її почали шантажувати туалетним папером та милом.

"Включився вже традиційний шантаж туалетним папером, милом тощо. Адже якщо не здаси на це гроші до фонду класу, нехай страждає твоя дитина, витирається рукою і так ходить. Все це відбувалося в батьківському чаті", – зазначила Катерина Звєрєва.

Звіт щодо грошей ніхто не надає

Жінка розповіла, що на 1 вересня батьківський комітет збирав 400 гривень, а також щомісяця побори 100 гривень. Коли батьки зажадали надати звіт щодо грошей, то їм відмовили.

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У Чернівцях публічно принизили дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунки

У Чернівцях у дитячому садку "Перлинка" публічно принизили дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунки до 8 березня.

Дитину посадили окремо від інших і спеціально сфотографували, щоб показати фотографію батькові.

Чоловік опублікував фотографію в соцмережах, він обурений таким вчинком, як батьків, так і вихователів.

"Вкотре не здав гроші на "збори" комітету, в групу, і вони вирішили демонстративно принизити мою дівчинку. У нас нібито заборонені такі комітети, збір грошей тощо", – написав батько дівчинки Ігор.

Подарунок дитині не подарували, відсторонили від інших дітей, а демонстративне фото надіслали батькові.

"Це фото – зворотний доказ. Дитина залишилилась без подарунка, і демонстративно надіслали мені фото з приниженням її гідності. Дякую, це зробить її сильнішою, а вас "педагоги" залишить без роботи", – повідомив батько дитини.

Зазначається, що винні вже отримали покарання, але комітети все ж залишаться і гроші з батьків "збиратимуть".

"Всіх винних наказали, дали догани і все таке. Але комітети як були, так і залишаться, гроші продовжать "збирати", але мою дівчинку більше ображати не будуть", – розповів Ігор.

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