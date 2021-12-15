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Нет денег – нет подарка. В Запорожье ребенку запретили приходить в школу

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 14:43
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Мама девочки обратилась к заместителю директора, но ее начали шантажировать туалетной бумагой и мылом
В запорожской школе вспыхнул скандал. Фото: коллаж "Сегодня"
В запорожской школе вспыхнул скандал. Фото: коллаж "Сегодня"

В Запорожье маму первоклассницы попросили не приводить ребенка в школу, потому что она не сдала деньги на новогодние подарки. Девочке сказали пропустить учебу 20 и 24 декабря.

Об этом сообщила Екатерина Зверева на странице в Facebook.

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Скандал в запорожской школе

Как стало известно, в школе №103 родительский комитет собирал деньги на новогодние подарки для детей 1 класса. Одна из мам не сдала необходимую сумму, поэтому ее попросили не приводить ребенка в школу два дня – 20 и 24 декабря.

Маме первоклассницы прислали такое сообщение:

"Ольга, так и не дождалась от вас ответа и действий. Я так понимаю, что вашему ребенку подарки не нужны. Большая просьба к вам, чтобы не обижать ребенка, 20 и 24 декабря не приводите его в школу, так как будут вручать подарки другим детям", – сказано в сообщении.

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Маму школьницы начали шантажировать

После того, как женщина обратилась к заместителю директора школы, ее начали шантажировать туалетной бумагой и мылом.

"Включился уже традиционный шантаж туалетной бумагой, мылом и т.д. Ведь если не сдашь на это деньги в фонд класса, пусть страдает твой ребенок, вытирается рукой и так ходит. Все это происходило в родительском чате", – отметила Екатерина Зверева.

Отчет по деньгам никто не предоставляет

Женщина рассказала, что на 1 сентября родительский комитет собирал по 400 гривен, а также ежемесячно поборы по 100 гривен. Когда родители потребовали предоставить отчет по деньгам, то им отказали.

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В Черновцах публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подарки

В Черновцах в детском саду "Жемчужинка" публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подарки к 8 марта.

Ребенка посадили отдельно от других и специально сфотографировали, чтобы показать фотографию отцу.

Мужчина опубликовал фотографию в соцсетях, он возмущен таким поступком, как родителей, так и воспитателей.

"В какой раз не сдал деньги на "сборы" комитета, в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас вроде бы запрещены такие комитеты, сбор денег и т.д.", – написал отец девочки Игорь.

Подарок ребенку не подарили, отстранили от других детей, а демонстративное фото прислали отцу.

"Это фото – обратное доказательство. Ребенок остался без подарка, и демонстративно прислали мне фото с унижением ее достоинства. Спасибо, это сделает ее сильнее, а вас "педагоги" оставит без работы", – сообщил отец ребенка.

Отмечается, что виновные уже получили наказание, но комитеты все же останутся и деньги с родителей будут "собирать".

"Всех виновных наказали, дали выговоры и все такое. Но комитеты как были, так и останутся, деньги продолжат "собирать", но мою девочку больше обижать не будут", – рассказал Игорь.

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