Нет денег – нет подарка. В Запорожье ребенку запретили приходить в школу

В Запорожье маму первоклассницы попросили не приводить ребенка в школу, потому что она не сдала деньги на новогодние подарки. Девочке сказали пропустить учебу 20 и 24 декабря.
Об этом сообщила Екатерина Зверева на странице в Facebook.
Скандал в запорожской школе
Как стало известно, в школе №103 родительский комитет собирал деньги на новогодние подарки для детей 1 класса. Одна из мам не сдала необходимую сумму, поэтому ее попросили не приводить ребенка в школу два дня – 20 и 24 декабря.
Далее по теме
Маме первоклассницы прислали такое сообщение:
"Ольга, так и не дождалась от вас ответа и действий. Я так понимаю, что вашему ребенку подарки не нужны. Большая просьба к вам, чтобы не обижать ребенка, 20 и 24 декабря не приводите его в школу, так как будут вручать подарки другим детям", – сказано в сообщении.
Маму школьницы начали шантажировать
После того, как женщина обратилась к заместителю директора школы, ее начали шантажировать туалетной бумагой и мылом.
"Включился уже традиционный шантаж туалетной бумагой, мылом и т.д. Ведь если не сдашь на это деньги в фонд класса, пусть страдает твой ребенок, вытирается рукой и так ходит. Все это происходило в родительском чате", – отметила Екатерина Зверева.
Отчет по деньгам никто не предоставляет
Женщина рассказала, что на 1 сентября родительский комитет собирал по 400 гривен, а также ежемесячно поборы по 100 гривен. Когда родители потребовали предоставить отчет по деньгам, то им отказали.
В Черновцах публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подарки
В Черновцах в детском саду "Жемчужинка" публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подарки к 8 марта.
Ребенка посадили отдельно от других и специально сфотографировали, чтобы показать фотографию отцу.
Мужчина опубликовал фотографию в соцсетях, он возмущен таким поступком, как родителей, так и воспитателей.
"В какой раз не сдал деньги на "сборы" комитета, в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас вроде бы запрещены такие комитеты, сбор денег и т.д.", – написал отец девочки Игорь.
Подарок ребенку не подарили, отстранили от других детей, а демонстративное фото прислали отцу.
"Это фото – обратное доказательство. Ребенок остался без подарка, и демонстративно прислали мне фото с унижением ее достоинства. Спасибо, это сделает ее сильнее, а вас "педагоги" оставит без работы", – сообщил отец ребенка.
Отмечается, что виновные уже получили наказание, но комитеты все же останутся и деньги с родителей будут "собирать".
"Всех виновных наказали, дали выговоры и все такое. Но комитеты как были, так и останутся, деньги продолжат "собирать", но мою девочку больше обижать не будут", – рассказал Игорь.