Обстріл Запорізької АЕС: онлайн трансляція (відео)

Російські окупанти розпочали обстрілювати Запорізьку АЕС — одну з найбільших у Європі. Існує загроза ядерного вибуху.
Пряма трансляція з місця інциденту ведеться на каналі Запорізької АЕС у YouTube.
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На відео видно, як літають снаряди бойовиків. На АЕС розпочалася пожежа.
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Що відбувалося за минулу добу?
- Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чути вибухи.
- Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
- У Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни
- Російські окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 осіб.
- Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, започатковану Російською Федерацією проти України.
- Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.