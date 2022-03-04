Обстрел Запорожской АЭС: онлайн трансляция (видео)

Истории подвигов

Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.

Слава Україні!