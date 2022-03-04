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Обстрел Запорожской АЭС: онлайн трансляция (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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4 марта, 01:56
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Миру угрожает еще один Чернобыль
Оккупанты обстреливают самую большую АЭС в Европе/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты обстреливают самую большую АЭС в Европе/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты начали обстреливать Запорожскую АЭС — одну из самых больших в Европе. Существует угроза ядерного взрыва.

Пряма трансляция с места инцидента ведется на канале Запорожской АЭС в YouTube.

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Подробности

На видео видно, как летают снаряды боевиков. На АЭС начался пожар.

Что происходило за прошедшие сутки?

  • Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы.
  • Между тем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов в Международный криминальный суд передали почти 40 стран.
  • В Харькове от обстрела российских захватчиков пострадал собор, выстоявший во время Второй мировой войны
  • Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеских обстрелов погибли 8 человек.
  • Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них – посмертно.

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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

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