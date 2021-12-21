Зупинили без причини: у Запоріжжі троє копів побили водія

Серед працівників поліції провели службове розслідування

Поліцейські безпідставно доставили водія до відділку та побили його / Колаж "Сьогодні"

Поліція Запоріжжя визнала, що троє її співробітників безпідставно зупинили авто, після чого незаконно доставили водія у відділок та побили. Стався цей інцидент ще у листопаді.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

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Деталі

У Мережі з'явилося відео, де його автор розповідав про те, що його побили та принизили поліцейські міста.

Правоохоронці провели службове розслідування та встановили, що працівники поліції незаконно зупинили машину, якою керував чоловік. Також вони безпідставно доставили його до відділку та побили.

Покарання для копів

За вчинення дисциплінарних провин та порушення низки статей Закону України "Про Національну поліцію" 3 поліцейських звільнили.

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За відсутність контролю за службовою діяльністю підлеглих та неналежну організацію роботи покарав також 5 поліцейських у складі керівного складу районного управління. До них застосували суворі дисциплінарні стягнення.

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