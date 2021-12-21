Остановили без причины: в Запорожье трое копов избили водителя

Среди работников полиции провели служебное расследование

Полицейские безосновательно доставили водителя в отделение и избили его / Коллаж "Сегодня"

Полиция Запорожья признала, что трое ее сотрудников безосновательно остановили авто, после чего незаконно доставили водителя в участок и побили. Произошел этот инцидент еще в ноябре.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Реклама

Детали

В Сети появилось видео, где его автор рассказывал о том, что его избили и унизили полицейские этого города.

Правоохранители провели служебное расследование и установили, что работники полиции незаконно остановили машину, которой управлял мужчина. Также они безосновательно доставили его в участок и избили.

Наказание для копов

За совершение дисциплинарных проступков и нарушение ряда статей Закона Украины "О Национальной полиции" 3 полицейских уволили.

Реклама

За отсутствие контроля за служебной деятельностью подчиненных и ненадлежащую организацию работы наказал также 5 полицейских из числа руководящего состава районного управления. К ним применили строгие дисциплинарные взыскания.

Ранее мы писали: