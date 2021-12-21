Остановили без причины: в Запорожье трое копов избили водителя

Полиция Запорожья признала, что трое ее сотрудников безосновательно остановили авто, после чего незаконно доставили водителя в участок и побили. Произошел этот инцидент еще в ноябре.
Об этом сообщает полиция Запорожской области.
Детали
В Сети появилось видео, где его автор рассказывал о том, что его избили и унизили полицейские этого города.
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Правоохранители провели служебное расследование и установили, что работники полиции незаконно остановили машину, которой управлял мужчина. Также они безосновательно доставили его в участок и избили.
Наказание для копов
За совершение дисциплинарных проступков и нарушение ряда статей Закона Украины "О Национальной полиции" 3 полицейских уволили.
За отсутствие контроля за служебной деятельностью подчиненных и ненадлежащую организацию работы наказал также 5 полицейских из числа руководящего состава районного управления. К ним применили строгие дисциплинарные взыскания.
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