У Дніпрі батько взяв дітей у заручники і нацькував собак на поліцейських (фото)

У Дніпрі чоловік здійснював домашнє насильство стосовно малолітніх дітей, а також вигнав дружину з квартири. Крім того, він погрожував фізичною розправою поліцейським і пустив на них собак.
Про це повідомляє видання "Репортер".
Деталі події
Подія трапилася в Дніпрі у будинку на вулиці Усенка. У поліцію надійшов виклик від жінки, яка розповіла, що до неї звернулася за допомогою сусідка з багатодітної сім'ї і повідомила, що її чоловік закрився в квартирі і б'є дітей віком від 1 до 10 років.
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На місці правоохоронці виявили п'яну жінку, яка проживає у квартирі разом з колишнім чоловіком.
Як виявилося, чоловік сильно побив їхнього 8-річного сина, агресивно поводився і закрився в будинку з дітьми.
Чоловік погрожував поліцейським
З чоловіком намагалися розмовляти правоохоронці, але той у відповідь погрожував фізичною розправою та обіцяв спустити на них бійцівських собак.
У підсумку дніпрянин впустив правоохоронців у квартиру і дав команду собакам: "Взяти!". Поліцейським вдалося ухилитися від тварин.
Собак забрали, а дебошира затримали
Зазначається, що двох пітбулів забрали співробітники зооконтроля. Також на місце події прибули медики, оглянули дітей та з'ясували, що у 8-річного хлопчика є гематоми на обличчі. Самого дебошира правоохоронці затримали.
Домашнє насильство
Близько 45% населення України піддається насильству – фізичного, сексуального чи психічного – і більшість з них – жінки. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням. Також на початку 2020 року в Україні майже не було притулків для жінок, які піддаються домашньому насильству.
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