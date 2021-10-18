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У Дніпрі батько взяв дітей у заручники і нацькував собак на поліцейських (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
18 жовтня, 13:33
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Також він вигнав дружину з квартири, а 8-річного сина побив
У Дніпрі батько тримав у заручниках дітей і нацькував на поліцію собак. Фото: колаж "Сьогодні"
У Дніпрі батько тримав у заручниках дітей і нацькував на поліцію собак. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі чоловік здійснював домашнє насильство стосовно малолітніх дітей, а також вигнав дружину з квартири. Крім того, він погрожував фізичною розправою поліцейським і пустив на них собак.

Про це повідомляє видання "Репортер".

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Деталі події

Подія трапилася в Дніпрі у будинку на вулиці Усенка. У поліцію надійшов виклик від жінки, яка розповіла, що до неї звернулася за допомогою сусідка з багатодітної сім'ї і повідомила, що її чоловік закрився в квартирі і б'є дітей віком від 1 до 10 років.

На місці правоохоронці виявили п'яну жінку, яка проживає у квартирі разом з колишнім чоловіком.

Як виявилося, чоловік сильно побив їхнього 8-річного сина, агресивно поводився і закрився в будинку з дітьми.

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Як виглядають діти дебошира і його дружини. Фото: "Репортер"
Як виглядають діти дебошира і його дружини. Фото: "Репортер"

Чоловік погрожував поліцейським

З чоловіком намагалися розмовляти правоохоронці, але той у відповідь погрожував фізичною розправою та обіцяв спустити на них бійцівських собак.

У підсумку дніпрянин впустив правоохоронців у квартиру і дав команду собакам: "Взяти!". Поліцейським вдалося ухилитися від тварин.

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Квартира дебошира і його сім'ї. Фото: "Репортер"
Квартира дебошира і його сім'ї. Фото: "Репортер"

Собак забрали, а дебошира затримали

Зазначається, що двох пітбулів забрали співробітники зооконтроля. Також на місце події прибули медики, оглянули дітей та з'ясували, що у 8-річного хлопчика є гематоми на обличчі. Самого дебошира правоохоронці затримали.

На місце прибули поліцейські і затримали дебошира. Фото: "Репортер"
На місце прибули поліцейські і затримали дебошира. Фото: "Репортер"

Домашнє насильство

Близько 45% населення України піддається насильству – фізичного, сексуального чи психічного – і більшість з них – жінки. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням. Також на початку 2020 року в Україні майже не було притулків для жінок, які піддаються домашньому насильству.

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