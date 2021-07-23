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Отримуєте опіки, навіть не торкаючись. Чому в Кирилівці так багато медуз

23 липня 2021 13:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Відпочивальники скаржаться на величезну кількість медуз, багато хто виїжджає з курортів завчасно, оскільки зайти в море неможливо

Одна з причин навали медуз в Кирилівці та інших курортів на Азовському морі – збільшення рівня солоності води.

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Про це заявив голова ГО "Єдина планета", координатор кампанії ХутроOFF Павло Вишебаба в Facebook.

Він написав, що Азовське море наближається за рівнем солоності до Чорного через зміни у водному балансі Азовського басейну. Ще один фактор – занадто теплі зими, які медузи можуть пережити в морі.

Вишебаба відпочивав на Арабатській стрілці, але добре провести час в морі не вдалося.

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"Не торкаючись медуз ви отримуєте опіки через концентрацію їх отрути у воді. Люди приїжджають, розвертаються і їдуть, відмовляються від путівок" , – написав він.

Нагадаємо, раніше в Мережі показували навалу медуз на березі моря в Кирилівці. Крім медуз, відпочивальники скаржаться і на морських бліх, які кусають людей у воді.

Крім того, у Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка купалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.

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