Получаете ожоги, даже не касаясь. Почему в Кирилловке так много медуз

Медузы в Кирилловки портят отдых туристам. Коллаж "Сегодня"
Одна из причин нашествия медуз в Кирилловке и других курортов на Азовском море – увеличение уровня солености воды.
Об этом заявил председатель ОО "Единая планета", координатор кампании ХутроOFF Павел Вышебаба в Facebook.
Он написал, что Азовское море приближается по уровню солености к Черному из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. Еще один фактор – слишком теплые зимы, которые медузы могут пережить в море.
Вышебаба отдыхал на Арабатской стрелке, но хорошо провести время в море не удалось.
"Даже не касаясь медуз вы получаете ожоги из-за концентрации их яда в воде. Люди приезжают, разворачиваются и едут, отказываются от путевок", – написал он.
Напомним, ранее в Сети показывали полчище медуз на берегу моря в Кирилловке. Кроме медуз, отдыхающие жалуются и на морских блох, которые кусают людей в воде.
Кроме того, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.