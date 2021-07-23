Получаете ожоги, даже не касаясь. Почему в Кирилловке так много медуз

Отдыхающие жалуются на огромное количество медуз, многие уезжают из курортов раньше времени, поскольку зайти в море невозможно

Медузы в Кирилловки портят отдых туристам. Коллаж "Сегодня"

Одна из причин нашествия медуз в Кирилловке и других курортов на Азовском море – увеличение уровня солености воды.

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Об этом заявил председатель ОО "Единая планета", координатор кампании ХутроOFF Павел Вышебаба в Facebook.

Он написал, что Азовское море приближается по уровню солености к Черному из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. Еще один фактор – слишком теплые зимы, которые медузы могут пережить в море.

Вышебаба отдыхал на Арабатской стрелке, но хорошо провести время в море не удалось.

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"Даже не касаясь медуз вы получаете ожоги из-за концентрации их яда в воде. Люди приезжают, разворачиваются и едут, отказываются от путевок", – написал он.

Напомним, ранее в Сети показывали полчище медуз на берегу моря в Кирилловке. Кроме медуз, отдыхающие жалуются и на морских блох, которые кусают людей в воде.

Кроме того, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.