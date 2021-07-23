Українська
$ 27,19
32,03
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

Получаете ожоги, даже не касаясь. Почему в Кирилловке так много медуз

23 июля 2021 13:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Отдыхающие жалуются на огромное количество медуз, многие уезжают из курортов раньше времени, поскольку зайти в море невозможно

Медузы в Кирилловки портят отдых туристам. Коллаж "Сегодня"

Медузы в Кирилловки портят отдых туристам. Коллаж "Сегодня"

Одна из причин нашествия медуз в Кирилловке и других курортов на Азовском море – увеличение уровня солености воды.

Реклама

Об этом заявил председатель ОО "Единая планета", координатор кампании ХутроOFF Павел Вышебаба в Facebook.

Он написал, что Азовское море приближается по уровню солености к Черному из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. Еще один фактор – слишком теплые зимы, которые медузы могут пережить в море.

Вышебаба отдыхал на Арабатской стрелке, но хорошо провести время в море не удалось.

В тренде
Замглавы Харьковского облсовета задержали на взятке в миллион гривен
В Харьковском облсовете разоблачили взяточников / коллаж "Сегодня"
Реклама

"Даже не касаясь медуз вы получаете ожоги из-за концентрации их яда в воде. Люди приезжают, разворачиваются и едут, отказываются от путевок", – написал он.

Напомним, ранее в Сети показывали полчище медуз на берегу моря в Кирилловке. Кроме медуз, отдыхающие жалуются и на морских блох, которые кусают людей в воде.

Кроме того, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Море превратилось в кисель. В курортном Бердянске нашествие медуз – видео
Море превратилось в кисель. В курортном Бердянске нашествие медуз – видеоЗапорожье
В Запорожье в ДТП попали иномарка и маршрутка – много пострадавших (фото)
В Запорожье в ДТП попали иномарка и маршрутка – много пострадавших (фото)Запорожье
В воду зайти невозможно. В Кирилловке сняли огромное полчище медуз у берега – видео
В воду зайти невозможно. В Кирилловке сняли огромное полчище медуз у берега – видеоЗапорожье
В Кирилловке устроили
В Кирилловке устроили "контактный зоопарк". Крокодила и обезьяну вывели на жару (видео)Запорожье
Непогода в Бердянске: два человека погибли из-за мощных ливней, тела лежали в воде
Непогода в Бердянске: два человека погибли из-за мощных ливней, тела лежали в водеЗапорожье
Розетки с USB-портами и кнопка вызова проводника.
Розетки с USB-портами и кнопка вызова проводника. "Укрзализныця" закончила капремонт вагоновУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять