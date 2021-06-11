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Закликали до повалення влади. У Запоріжжі діяла фейкова міськрада

11 червня 2021 15:55

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Виявили і зупинили процес створення фейкової міськради співробітники Служби безпеки України і Нацполіції

Правоохоронці заблокували на Запоріжжі спробу створення фейкової "Гуляйпільської міської ради". Ініціював її місцевий прибічник ідеології так званого "псевдонародовладдя".

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Як повідомили в пресслужбі відомства, співробітники спецслужби задокументували проведення учасниками псевдоутворення заходів, на яких вони пропагували невизнання чинної української влади.

СБУ провели обшуки у зловмисників. Фото: ssu.gov.ua

СБУ провели обшуки у зловмисників. Фото: ssu.gov.ua

Зловмисники також закликали:

  • до утворення силових груп, які б захопили органи влади, правоохоронні та судові структури;
  • агітували місцевих жителів приєднуватися до "руху" через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні.
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Для легалізації повноважень фейкової міськради провели збори. На них навіть обрали "міського голову" і "депутатів".

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Під час обшуків знайшли і вилучили:

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  • печатки та штампи так званих "органів місцевого самоврядування";
  • протоколи зборів активістів;
  • комп'ютерну техніку;
  • інші предмети і документи.

Фейкові посвідчення зловмисників. Фото: ssu.gov.ua

Фейкові посвідчення зловмисників. Фото: ssu.gov.ua

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Зараз тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі вже намагалися створити фейкову міськраду. Зловмисники пропонували гроші за крісло "депутата".

Також нагадаємо, у Хмельницькому група людей створила фейкову міську раду.

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