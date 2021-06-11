Закликали до повалення влади. У Запоріжжі діяла фейкова міськрада

Правоохоронці заблокували на Запоріжжі спробу створення фейкової "Гуляйпільської міської ради". Ініціював її місцевий прибічник ідеології так званого "псевдонародовладдя".
Як повідомили в пресслужбі відомства, співробітники спецслужби задокументували проведення учасниками псевдоутворення заходів, на яких вони пропагували невизнання чинної української влади.
СБУ провели обшуки у зловмисників. Фото: ssu.gov.ua
Зловмисники також закликали:
- до утворення силових груп, які б захопили органи влади, правоохоронні та судові структури;
- агітували місцевих жителів приєднуватися до "руху" через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні.
Для легалізації повноважень фейкової міськради провели збори. На них навіть обрали "міського голову" і "депутатів".
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Під час обшуків знайшли і вилучили:
- печатки та штампи так званих "органів місцевого самоврядування";
- протоколи зборів активістів;
- комп'ютерну техніку;
- інші предмети і документи.
Фейкові посвідчення зловмисників. Фото: ssu.gov.ua
Зараз тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше у Запоріжжі вже намагалися створити фейкову міськраду. Зловмисники пропонували гроші за крісло "депутата".
Також нагадаємо, у Хмельницькому група людей створила фейкову міську раду.
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