Призывали к свержению власти. В Запорожье действовал фейковый горсовет

Обнаружили и остановили процесс создания фейкового горсовета сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции

В Запорожье правоохранители и сотрудники Службы безопасности блокировали попытку создания фейкового "Гуляйпольского городского совета". Инициировал его местный сторонник идеологии так называемого "псевдонародовластия".

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования мероприятий, на которых они пропагандировали непризнание действующей украинской власти.

СБУ провели обыски у злоумышленников. Фото: ssu.gov.ua

Злоумышленники также призывали:

к образованию силовых групп, которые бы захватили органы власти, правоохранительные и судебные структуры;

агитировали местных жителей присоединяться к "движению" через проведение массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.

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Для легализации полномочий фейкового горсовета провели собрание. На нем даже избрали "городского главу" и "депутатов".

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Во время обысков нашли и изъяли:

печати и штампы так называемых "органов местного самоуправления";

протоколы собраний активистов;

компьютерную технику;

другие предметы и документы.

Фейковые удостоверения злоумышленников. Фото: ssu.gov.ua

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Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Запорожье уже пытались создать фейковый горсовет. Злоумышленники предлагали деньги за кресло "депутата".

Также напомним, в Хмельницком группа людей создала фейковый городской совет.

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