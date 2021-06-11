Українська
$ 27,11
32,99
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

Призывали к свержению власти. В Запорожье действовал фейковый горсовет

11 июня 2021 15:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Обнаружили и остановили процесс создания фейкового горсовета сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции

В Запорожье правоохранители и сотрудники Службы безопасности блокировали попытку создания фейкового "Гуляйпольского городского совета". Инициировал его местный сторонник идеологии так называемого "псевдонародовластия".

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования мероприятий, на которых они пропагандировали непризнание действующей украинской власти.

СБУ провели обыски у злоумышленников. Фото: ssu.gov.ua

СБУ провели обыски у злоумышленников. Фото: ssu.gov.ua

Злоумышленники также призывали:

  • к образованию силовых групп, которые бы захватили органы власти, правоохранительные и судебные структуры;
  • агитировали местных жителей присоединяться к "движению" через проведение массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.
Реклама

Для легализации полномочий фейкового горсовета провели собрание. На нем даже избрали "городского главу" и "депутатов".

Читайте также: Сотрудничали с Шарием: в Хмельницком разоблачили фейковый "горсовет"

Во время обысков нашли и изъяли:

Не пропусти!
Мисс сборной Швейцарии: Сеферович жену нашел в Айнтрахте
Амина - жена Хариса Сеферовича
  • печати и штампы так называемых "органов местного самоуправления";
  • протоколы собраний активистов;
  • компьютерную технику;
  • другие предметы и документы.

Фейковые удостоверения злоумышленников. Фото: ssu.gov.ua

Фейковые удостоверения злоумышленников. Фото: ssu.gov.ua

Реклама

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Запорожье уже пытались создать фейковый горсовет. Злоумышленники предлагали деньги за кресло "депутата".

Также напомним, в Хмельницком группа людей создала фейковый городской совет.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Не удалось спасти: в Запорожье родственники умершего едва не устроили самосуд над медиками (видео)
Не удалось спасти: в Запорожье родственники умершего едва не устроили самосуд над медиками (видео)Запорожье
В Запорожской области мужчина выпил бензин и пошел курить: он в реанимации с ожогами
В Запорожской области мужчина выпил бензин и пошел курить: он в реанимации с ожогамиЗапорожье
В Мелитополе из-за оползня на женщину обрушился сарай. Что еще натворила непогода (видео)
В Мелитополе из-за оползня на женщину обрушился сарай. Что еще натворила непогода (видео)Украина
В Украине обесточены полсотни населенных пунктов. Какие области пострадали от непогоды
В Украине обесточены полсотни населенных пунктов. Какие области пострадали от непогодыУкраина
В Бердянске вонючие водоросли безуспешно возвращали в море – видео
В Бердянске вонючие водоросли безуспешно возвращали в море – видеоЗапорожье
"Укрзализныця" отправит двух бурых медведей в голландский "санаторий"Экономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять