Призывали к свержению власти. В Запорожье действовал фейковый горсовет

В Запорожье правоохранители и сотрудники Службы безопасности блокировали попытку создания фейкового "Гуляйпольского городского совета". Инициировал его местный сторонник идеологии так называемого "псевдонародовластия".
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования мероприятий, на которых они пропагандировали непризнание действующей украинской власти.
СБУ провели обыски у злоумышленников. Фото: ssu.gov.ua
Злоумышленники также призывали:
- к образованию силовых групп, которые бы захватили органы власти, правоохранительные и судебные структуры;
- агитировали местных жителей присоединяться к "движению" через проведение массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.
Для легализации полномочий фейкового горсовета провели собрание. На нем даже избрали "городского главу" и "депутатов".
Читайте также: Сотрудничали с Шарием: в Хмельницком разоблачили фейковый "горсовет"
Во время обысков нашли и изъяли:
- печати и штампы так называемых "органов местного самоуправления";
- протоколы собраний активистов;
- компьютерную технику;
- другие предметы и документы.
Фейковые удостоверения злоумышленников. Фото: ssu.gov.ua
Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее в Запорожье уже пытались создать фейковый горсовет. Злоумышленники предлагали деньги за кресло "депутата".
Также напомним, в Хмельницком группа людей создала фейковый городской совет.
Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске: