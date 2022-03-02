Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Запоріжжя Новини

Поранені місцеві жителі та підняті російські прапори: яка ситуація у Запорізькій області

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 березня, 21:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бойовики стріляють по мирному населенню
Окупанти не припиняють стріляти/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти не припиняють стріляти/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Запорізькій області нині триває оборонна операція. Найгарячіші точки — Мелітополь, Бердянськ, Василівка.

Про це йдеться в ефірі новин на каналі "Україна 24".

Реклама

Деталі

У Мелітополі люди виходили на протест проти окупації. Ворог відкривав вогонь у повітря. Був поранений один чоловік серед мирних людей, які вийшли на протест. Він отримав поранення в ногу. Наразі невідомо про стан його здоров'я, однак він живий.

Під обстрілами також перебуває останню добу місто Василівка. Там — знищено інфраструктуру міста. Ворожа артилерія потрапила в реанімаційне відділення, а також знищила залізничний міст. Також колони техніки РФ постійно передислоковуються. Буквально годину-півтори тому вони зайшли в селище Водяне без палива, тягнули одне одного на тросах. Наразі є інформація, що там піднято ворожі прапори. Але за цей населений пункт борються. Там місцеві жителі вийшли до ворожої техніки, коли вона під'їжджала до населеного пункту, однак окупанти закидали їх гранатами. Один чоловік отримав поранення.

У Мелітополі пошкоджено понад три десятки будинків. Місцева влада відновлює електропостачання, тепло в оселях. Людям, які залишилися без житла, місцеві будівельні магазини надали будівельні матеріали, щоб вони хоч якось утеплили своє приміщення, де вони перебувають. Також серйозні бої точаться другий день поблизу міста Токмак. Там є загиблі і серед наших військових, і серед військових ворога. Крім того, є загиблі серед мирного населення. З Токмаком зв'язку досі немає.

Реклама

В самому Запоріжжі нарощуються темпи оборони. Місто укріплюється. Попри те, що діє комендантська година, мер міста додатково повідомив людей, щоб не виходили на вулицю, бо в місті працюють диверсійні групи. Місто укріплене і не дасть пройти ворогу.

Ситуація в Україні 2 березня

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Відео-контент
Світ душить РФ санкціями
Усі санкції
Крипторинок
Більше новин
Мер говорить
Фінанс-дайджест
Більше новин
Історії звитяг
Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.
Слава Україні!
Взаємодопомога
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Евакуація
Куда УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На зв'язку
Мобільні оператори змінюють умови
Все, що потрібно знати
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44097.21

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2964.37

Litecoin (LTC)

110.69

Ripple (XRP)

0.77

Купити криптовалюту
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Комаровський в темі
Чим нагодувати дитину, якщо немає суміші
Запитай у лікаря

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти