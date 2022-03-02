Ранены местные жители и подняты российские флаги: какова ситуация в Запорожской области

В Запорожской области сейчас продолжается оборонная операция. Самые горячие точки – Мелитополь, Бердянск, Васильевка.
Об этом говорится в эфире новостей на канале "Украина 24".
Подробности
В Мелитополе люди выходили на протест против оккупации. Враг открывал огонь в воздух. Был ранен один человек среди вышедших на протест мирных людей. Он получил ранение в ногу. Пока неизвестно о состоянии его здоровья, однако он жив.
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Под обстрелами также находится последние сутки город Васильевка. Там — уничтожена инфраструктура города. Вражеская артиллерия попала в реанимационное отделение, а также уничтожила железнодорожный мост. Также колонны техники РФ постоянно передислоцируются. Буквально час-полтора назад они вошли в поселок Водяное без топлива, тащили друг друга на тросах. Есть информация, что там подняты вражеские флаги. Но за этот населенный пункт борются. Там местные жители вышли к вражеской технике, когда она подъезжала к населенному пункту, однако оккупанты забросали их гранатами. Один человек получил ранение.
В Мелитополе повреждено более трех десятков домов. Местная власть восстанавливает электроснабжение, тепло в домах. Людям, оставшимся без жилья, местные строительные магазины предоставили строительные материалы, чтобы они хоть как-то утеплили свое помещение, где они находятся. Также серьезные бои идут второй день вблизи города Токмак. Там есть погибшие и среди наших военных, и среди военных врага. Кроме того, есть погибшие среди мирного населения. С Токмаком связи до сих пор нет.
В самом Запорожье увеличиваются темпы обороны. Город укрепляется. Несмотря на то, что действует комендантский час, мэр города дополнительно сообщил людям, чтобы не выходили на улицу, потому что в городе работают диверсионные группы. Город укреплен и не даст пройти врагу.
Ситуация в Украине 2 марта
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