Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Запорожья

Ранены местные жители и подняты российские флаги: какова ситуация в Запорожской области

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 марта, 21:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Боевики стреляют по мирному населению
Оккупанты не прекращают стрелять/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты не прекращают стрелять/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Запорожской области сейчас продолжается оборонная операция. Самые горячие точки – Мелитополь, Бердянск, Васильевка.

Об этом говорится в эфире новостей на канале "Украина 24".

Реклама

Подробности

В Мелитополе люди выходили на протест против оккупации. Враг открывал огонь в воздух. Был ранен один человек среди вышедших на протест мирных людей. Он получил ранение в ногу. Пока неизвестно о состоянии его здоровья, однако он жив.

Под обстрелами также находится последние сутки город Васильевка. Там — уничтожена инфраструктура города. Вражеская артиллерия попала в реанимационное отделение, а также уничтожила железнодорожный мост. Также колонны техники РФ постоянно передислоцируются. Буквально час-полтора назад они вошли в поселок Водяное без топлива, тащили друг друга на тросах. Есть информация, что там подняты вражеские флаги. Но за этот населенный пункт борются. Там местные жители вышли к вражеской технике, когда она подъезжала к населенному пункту, однако оккупанты забросали их гранатами. Один человек получил ранение.

В Мелитополе повреждено более трех десятков домов. Местная власть восстанавливает электроснабжение, тепло в домах. Людям, оставшимся без жилья, местные строительные магазины предоставили строительные материалы, чтобы они хоть как-то утеплили свое помещение, где они находятся. Также серьезные бои идут второй день вблизи города Токмак. Там есть погибшие и среди наших военных, и среди военных врага. Кроме того, есть погибшие среди мирного населения. С Токмаком связи до сих пор нет.

Реклама

В самом Запорожье увеличиваются темпы обороны. Город укрепляется. Несмотря на то, что действует комендантский час, мэр города дополнительно сообщил людям, чтобы не выходили на улицу, потому что в городе работают диверсионные группы. Город укреплен и не даст пройти врагу.

Ситуация в Украине 2 марта

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Видео-контент
Мир душит РФ санкциями
Все санкции
Крипторынок
Больше новостей
Мэр говорит
Финанс-дайджест
Больше новостей
Истории подвигов
Сумские партизаны. Железнодорожники Руслан Аристархов и Артём Киселев без оружия, но с помощью смекалки захватили вражеский БТР и двух российских военных из экипажа. УЗ представит к награждению своих героев.
Слава Україні!
Взаимопомощь
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На связи
Мобильные операторы меняют условия
Все, что нужно знать
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43800.76

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2946.14

Litecoin (LTC)

110.49

Ripple (XRP)

0.77

Купить криптовалюту
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Комаровский в теме
Чем накормить ребенка, если нет смеси
Спроси у доктора

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять