Школярі Запоріжжя після канікул не повернуться за парти – причина

Місто досі знаходиться у "червоній зоні" карантину

У містах України запроваджують дистанційне навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

З понеділка, 8 листопада, у Запоріжжі школярі підуть на дистанційне навчання. Варто зазначити, що місто досі знаходиться у "червоній зоні" карантину.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Як стало відомо, відповідне рішення ухвалила місцева комісія з питань ТЕБ та НС. У школярів Запоріжжя були тривалі канікули, які розпочалися 18 жовтня. Тоді область перейшла до "червоної" зони епіднебезпеки.

Після 25 жовтня канікули продовжили. Але тепер з 8 листопада влада вирішила запровадити дистанційне навчання, оскільки у місті дуже багато інфікованих коронавірусом дітей.

"У місті триває стрімке зростання числа хворих на коронавірус. Тільки за останню добу в Запоріжжі зареєстровано понад 700 нових випадків захворювання! На жаль, все більше хворіють діти. Тому процес навчання для учнів 1-11 класів буде організовано дистанційно", – підкреслив Куртєв.

Школи переходять на дистанційну систему. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксували 26 488 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 3 032 951 особи. Минулої доби від COVID-19 померли 696 жителів України (всього – 70 842). Вилікувати вдалося 2 492 419 інфікованих (13 281 – за останню добу).

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