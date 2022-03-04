Ситуація на Запорізькій АЕС: пожежникам дозволили гасити вогонь, евакуація населення не планується (оновлено)

Попередньо жертв та постраждалих немає

Пожежники намагаються загасити полум'я/Фото: колаж: "Сьогодні"

Працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій впустили на територію Запорізької АЕС, яку обстріляли окупанти. Після інциденту там почалася пожежа.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

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Деталі

Пожежників впустили на територію Запорізької АЕС для гасіння вогню. Від ДСНС залучено 44 особи та 11 одиниць техніки. Після проведення розвідки в п’ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС встановлено, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Представник пресслужби Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що загрози розповсюдження радіації наразі немає. Це підтверджують і фахівці з Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також у службі заявили, що цей енергоблок підірвати практично неможливо.

Евакуації мешканців Енергодара через ситуацію на Запорізькій АЕС прямо зараз не буде. Але план евакуації вже готується попри те, що зруйнована інфраструктура і місцями присутні російські війська, повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

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Пожежу локалізували

За інформацією ДСНС, о 05:55 пожежу в учбово-тренувальному корпусі (розміром 60х40 м) Запорізької АЕС у м. Енергодар локалізовано на площі 2 тис. м. кв.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Вночі 4 березня російські окупанти почали обстрілювати найбільшу атомну електростанцію в Європі – Запорізьку. Там почалася пожежа.

найбільшу атомну електростанцію в Європі – Запорізьку. Там почалася пожежа. Окупанти під час обстрілів влучили в перший енергоблок АЕС . Українські рятувальники не могли розпочати ліквідацію вогню через обстріли.

. Українські рятувальники не могли розпочати ліквідацію вогню через обстріли. Кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС . Вони намагатимуться замінувати атомну електростанцію та шантажуватимуть усю Європу.

. Вони намагатимуться замінувати атомну електростанцію та шантажуватимуть усю Європу. На тлі подій президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення .

. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що світ стоїть на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії через загрозу вибуху на Запорізькій атомній електростанції.

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