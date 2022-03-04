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Україну чекає другий "Чорнобиль"? Що буде, якщо окупанти підірвуть Запорізьку АЕС

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4 березня, 02:03
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Окупанти влаштували пожежу на Запорізькій АЕС – зараз електростанцію продовжують обстрілювати
На Запорізькій АЕС розпочалася пожежа
На Запорізькій АЕС розпочалася пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли енергоблоки Запорізької АЕС, у результаті почалася пожежа. Якщо ж окупантам спаде на думку підірвати атомну електростанцію, наслідки торкнуться насамперед Росії. Хвиля може дійти аж до Уралу.

Про це розповіла "Сьогодні" незалежний експерт із питань енергетики Ольга Кошарна.

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Як захищені АЕС?

Будь-яка атомна станція має систему фізичного захисту від порушників. Це не тільки периметр із парканом.

" Є багато засобів, які не дозволять дістатися реакторної зали. У 2012 році навколо АЕС було виставлено системи протиповітряної оборони", – наголосила експерт.

Що буде, якщо її підірвати?

Ми брали коментар у експерта ще 22 лютого, до початку вторгнення. Того дня Кошарна сказала, що сподівається, що військові "не ідіоти, щоби відкривати вогонь по об'єктах АЕС". Але якщо це все ж таки трапиться, наслідки будуть жахливі.

"Якщо підривати атомну станцію, то наслідки стосуватимуться насамперед Росії, до Уралу. І Європи. Що стосується сховищ, то вони збудовані так, що здатні витримати напад літака", – сказала вона.

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