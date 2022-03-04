Украину ждет второй "Чернобыль"? Что будет, если оккупанты взорвут Запорожскую АЭС

Российские оккупанты обстреляли энергоблоки Запорожской АЭС, в результате начался пожар. Если же оккупантам придет в голову взорвать атомную электростанцию, последствия коснутся прежде всего России. Волна может дойти аж до Урала.
Об этом рассказала "Сегодня" независимый эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная.
Как защищены АЭС?
Она объяснила, что любая атомная станция имеет системы физической защиты от нарушителей. Это не только периметр с забором.
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"Есть масса средств, которые не позволят добраться к реакторному залу. В 2012 году вокруг АЭС были выставлены системы противовоздушной обороны", – отметила эксперт.
Что будет, если ее взорвать?
Мы брали комментарий у эксперта еще 22 февраля, до начала вторжения. В тот день Кошарная сказала, что надеется, что военные "не идиоты, чтобы открывать огонь по объектам АЭС". Но если это все-таки случится, последствия будут ужасные.
"Если подрывать атомную станцию, то последствия коснутся прежде всего России, до Урала. И Европы. Что касается хранилищ, то они построены так, что способны выдержать нападение самолета", – сказала она.